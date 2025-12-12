Umaña: "Es un lujo poder compartir la cancha con el 'Pala', el 'Gula' y Arriagada, entre otros"

Alejandro Umaña lo sufre de afuera y lo disfruta de adentro. El vicepresidente de Bella Vista se refirió a la final que afrontará el domingo el equipo de primera división ante Huracán mientras que el martes estará en el campo de juego como jugador del Senior albiverde, que definirá el cetro ante Tiro Federal.

"Con respecto a la definición del domingo, la procesión va por dentro. me pongo ansioso como hincha, pero confío mucho en los chicos. Y para el martes estoy más tranquilo. Uno trata de acompañar a las figuras que tenemos, que además son muy buenas personas. Es un lujo poder compartir la cancha con el 'Pala', el 'Gula', Pablo (por Arriagada), entre otros", expresó Alejandro en El Diario Deportivo, que se emite en la Nueva Play, de lunes a martes, de 14 a 16

