Otro cuestionamiento a la AFA: cuántas finales se disputaron en el estadio Madre de Ciudades

Estudiantes de La Plata y Racing se medirán este sábado en la final del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Único Madre de Ciudades, un escenario que volverá a albergar una definición clave del fútbol argentino y que ya suma diez finales en apenas cuatro años.

El encuentro comenzará a las 21 y tendrá a Nicolás Ramírez como árbitro principal, con Héctor Paletta al frente del VAR.

Racing será local a efectos administrativos y, en caso de empate, habrá tiempo suplementario y penales para definir al campeón.

El Madre de Ciudades se consolidó como sede predilecta para finales y mantiene un patrón que alimenta la superstición: casi todos los campeones festejaron desde la Tribuna Norte, ubicada a la izquierda de la pantalla televisiva. Este sábado, ese sector será ocupado por la parcialidad de Racing, un detalle que agrega expectativa a la definición.

La historia de finales en el estadio comenzó el 4 de marzo de 2021 con la goleada de River Plate por 5-0 ante Racing, en la Supercopa Argentina 2019, la única disputada sin público por la pandemia.

Meses más tarde, el 8 de diciembre de 2021, Boca Juniors levantó la Copa Argentina 2020/21 tras vencer a Talleres por penales, en la primera final con público en las tribunas.

El 18 de diciembre de 2021, River regresó para imponerse 4-0 sobre Colón y quedarse con el Trofeo de Campeones. Boca volvió a Santiago del Estero el 1 de marzo de 2023 y derrotó 3-0 a Patronato en la Supercopa Argentina, con un hat-trick de Darío Benedetto.

La Copa de la Liga Profesional 2023 quedó en manos de Rosario Central el 16 de diciembre de ese año, con un triunfo 1-0 ante Platense gracias a un gol de Maximiliano Lovera. Días más tarde, el 22 de diciembre, River conquistó su tercer título en el recinto al vencer 2-0 a Rosario Central por el Trofeo de Campeones 2023.

El 5 de mayo de 2024, Estudiantes celebró la Copa de la Liga Profesional tras superar por penales a Vélez, en una final marcada por la actuación del arquero Matías Mansilla.

Más tarde, el Pincha repitió en el Madre de Ciudades al quedarse con el Trofeo de Campeones 2024 con un contundente 3-0 ante Vélez, en otro cierre de año dominante.

La final más reciente se disputó el 1 de junio de 2025, cuando Platense logró su primer título oficial al vencer 1-0 a Huracán en el Torneo Apertura, con un gol de Guido Mainero que desató un festejo histórico para el club. (Fuente: NA).