Neri Muñoz, tras la derrota en Dubai: "No me arrepiento de nada"

El bahiense Rubén "Neri" Muñoz se pronunció en sus redes sociales, tras caer en la revancha ante el georgiano, nacionalizado ruso, Khariton Agrba.

"No me arrepiento de nada: desde la venta de la pelea al desafío aceptado", publicó El Ungido en su cuenta de Instagram, en relación al combate que se llevó a cabo en Dubai este mediodía y que era eliminatorio rumbo al título mundial de los Superligeros de la AMB.

El púgil de nuestra ciudad cayó por fallo unánime tras los 12 rounds, cediendo en las tarjetas de los jueces por 117-111; 119-109; 120-108.

"Ganando o perdiendo siempre hay cosas por mejorar. Eso es lo que hice y eso es lo que haré. Tranquilo amigos, acá estamos en el camino al éxito", agregó Neri.

Por último, dejó un mensaje de agradecimiento y otro lleno de positivismo pensando a futuro.

"Gracias por tanto aguante, mensaje, apoyo y seguimiento de la pelea...".

"Esto se pone bueno", cerró.