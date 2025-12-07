En Dubái y con turbante, el “Ungido” Neri Muñoz se sube a las grandes ligas

Javier O. Schwab [email protected] Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

"Esta chance me la gané en Rusia. Allá demostré sobre el ring cómo se debe afrontar una pelea de estas características, ante un rival calificado como (Khariton) Argba. Le decía a Silvano (Aranda) que estamos donde queremos estar y de ahí no nos bajamos”.

Neri Muñoz está con la confianza por las nubes. Lo hizo saber antes de partir del país con destino a Dubái, donde volverá a enfrentar al ruso Khariton Agrba, a quien venció por nocaut técnico en la pelea eliminatoria -140 libras- de la AMB.

Su optimismo se apoya en lo que fue esa definición de zurda que terminó con el ruso besando la lona a poco de iniciado el segundo round.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Ahora soy banca, ya no voy de punto y quiero arrancarle la cabeza (risas)”, le dijo a La Nueva., para luego agregar: “Quiero seguir dejando a mi país bien alto”.

“Es un desafío. Las cartas hoy están a mi favor, porque él (por Agrba) tiene que demostrar si lo que hice fue de casualidad o no. Desde hace años me vengo preparando para esto y siempre estamos peleando contra los mejores del ranking”, apuntó.

“Me querían pelear en Rusia, me pidieron la revancha enseguida. Es más, Agrba peleó contra un africano, ganó y me llamaron. Pero esta vez las condiciones las pusimos nosotros y la pelea va en Dubái, donde toda la cartelera tendrá combates de renombre y con campeones sobre el ring”, expresó.

Silvano Aranda, a cargo de la preparación, también hizo foco en el viaje y en los últimos detalles de la pelea, que será el sábado 12 de este mes.

“Esta vez el vuelo es directo. Vamos a tener varios días de preparación para adaptarnos y enfocarnos bien en lo que es otro país desconocido para nosotros. Sabemos que los árabes están invirtiendo fuerte en el boxeo y queremos dejar la mejor imagen para la Argentina y el boxeo bahiense”, remarcó.

“Hemos trabajado mucho. Tal vez la exigencia es un poco mayor porque Neri no afloja, es muy profesional y responsable”, aseguró.

A su turno, José Valle, calificado periodista de boxeo y productor de tango, resaltó el buen momento que se vive en el boxeo a nivel mundial.

“El boxeo es uno de los negocios más importantes del planeta. Pero se juegan muchos intereses y eso a veces posterga un poco los sueños. Seguro Neri ya estaría disputando el título con (Gary) Russell, aunque todo llegará a su tiempo. Esta chance de ir a Dubái va a poner a Neri a la vista del mundo, algo similar a lo que ocurría con el boxeo en la década de los ‘80 y ‘90 en Las Vegas”, dijo Valle.

Neri estuvo acompañado de su grupo de trabajo y su esposa, a quien resaltó por encima de todo.

“Mi familia es lo máximo. Mi esposa y mis hijas son mi sostén. En realidad somos una gran familia porque también los considero a Silvano y Franco (Pardo), y a los sponsors que siempre nos acompañan”, resaltó.

-Estás rodeado de gente con experiencia en el boxeo.

-Sí. José (Valle) me cuenta historias de boxeo y también de tango. Anécdotas del Salón de los Deportes, de “Cachín” Méndez, Carlos María Giménez. Ellos fueron los pioneros, dejaron una marca y eso me llega, me enorgullece y me eleva la vara. Igual, más allá del boxeo, lo importante es ser reconocido como una gran persona, como lo es Carlitos, un tipazo.

-Seguramente, como tenés facilidad para combinar los pasos arriba del ring el hecho de bailar un tango te debe resultar muy sencillo.

-Ehh. Nooo. Para eso soy de madera. Si me gusta la cultura del tango, todo lo que lo rodea. Fui a festival de “Historia, boxeo y tango” y quedé maravillado con los intérpretes.

-¿Qué cambió en vos a partir del resonante triunfo obtenido en Rusia?

-Fue subir un escalón más, con un desenlace que nadie esperaba. Tenía la convicción de que iba a ganar por nocaut, pero no pensaba que se iba a dar tan rápido.

“Después de eso llegó un merecido descanso, porque el trabajo siempre es muy exigente y no te podés relajar porque el boxeo es impredecible, un pequeño paso en falso y todo se derrumba.

-¿Cómo afrontás la incertidumbre del día después y hasta que se confirma un nuevo rival?

-Es lo más difícil. La incertidumbre y la ansiedad. Canalizo con trabajo, con el grupo que está a mi lado. Y cuando aparece la fecha de confirmación de una pelea el día a día se hace más llevadero.

-¿Silvano es muy exigente?

-Sí. Y le estoy agradecido por eso.

-Nunca un ¿pará un poquito?

-Jajaja. Me sale el “aguantá un poquito”. Soy consciente que es un deporte donde hay que entrenar duro, donde es necesario sufrir y dejar todo para luego cosechar los frutos.

“Igual siempre estoy dispuesto a pagar el precio, le pongo el pecho”, afirmó.

-De Rusia a Dubái, otro clima y otra cultura.

-Y si tengo que ir a China también voy (risas). Me adapto rápido a los cambios de horario y al clima. No soy de investigar mucho, prefiero no entrar en esos detalles. De Dubái me contaron que es un país lujoso, exótico y llamativo. No quiero desviar la atención del objetivo que es ganar e ir por una chance mundialista.

-Argba no había recuperado la vertical que ya te pedía revancha.

-Estaba un poco caliente el ruso, no entendía mucho. Hace poco le ganó a un africano por puntos y volvió a insistir.

-Su plan de pelea, seguramente, va a ser distinto.

-Son de ir al frente los rusos, pero es probable que busque boxear a distancia. Ojalá salga al intercambio de golpes, porque saldría una linda pelea.

-Si todo sale bien el sueño de ir por el título del mundo estará más cerca.

-Es una meta que me propuse y Dios me está ayudando. Las fuerzas no son sólo propias, hay mucha gente ayudando o mandando mensajes de apoyo.

“La ilusión de una pelea mundialista es enorme, pero antes que nada quiero dejar la bandera argentina en lo más alto. Si hablan de mi que sea porque dejé todo, porque representé bien a mi país”, aseveró.

-Seguramente en alguno de tus próximos viajes se presentará la posibilidad de viajar con tu esposa e hijas.

-Ojalá. Todavía no me pidieron eso, pero sería un lindo regalo porque me sentiría más acompañado. Se que con el tiempo se va a dar, porque mis hijas se ponen un poco tristes cuando no estoy en casa, aunque entienden que es parte del proceso.

Neri arribó a Dubái este mismo domingo en horario vespertino.

Las horas de diferencia son 6 y la adaptación será rápida.

El sábado será el show con todas las celebridades y los mejores exponentes en diferentes categorías. Para Neri, otro lindo desafío...