Torneo Clausura: Uni "A" forzó la final extra en Monte; Independiente y Uni "B" campeones y con ascenso

Uni B festeja el título en la Copa de Bronce y el ascenso a la Copa de Plata. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva. y Prensa ABH

Consagrando a campeones en dos de las tres Copas del Torneo Clausura se disputó el pasado fin de semana una nueva fecha del certamen de Damas de la Asociación Bahiense de Hockey.

En la Copa de Oro, Universitario "A" consiguió un triunfazo ante Atlético Monte Hermoso y forzó la final extra tras adjudicarse los playoffs.

El equipo bahiense se impuso por 1 a 0, con gol de Guadalupe León, en el encuentro disputado en la cancha de agua del Complejo Municipal del balneario.

De esta manera, ambos equipos volverán a medirse para definir al campeón del Clausura, ya que Monte fue el mejor de la fase regular y Uni se quedó con los cruces eliminatorios.

Además, Pacífico "A" terminó tercero al derrotar a Argentino, por 1 a 0, como visitante.

El gol del Verde lo hizo Victoria Fittipaldi.

Mientras que Sociedad Sportiva "A" goleó a Villa Mitre por 7 a 0 y se quedó con el quinto puesto, tras ganar los dos partidos del triangular.

En la próxima fecha, el tricolor y El Nacional "A" definirán la permanencia.

*Rojo campeón

Por la Copa de Plata, Independiente de Coronel Dorrego dio la vuelta olímpica como local, tras vencer a El Nacional "B".

El Rojo, que había sido el mejor de la fase regular, se impuso por 3 a 2 con goles de Agustina Menna, Julia Barrios y Gala San Martín. Mientras que para el Celeste anotó Zoe Pavletic por duplicado.

De esta manera, el equipo dirigido por Damián Villegas ascendió y jugará en la división superior en 2026.

Además, Sociedad Sportiva "B" doblegó Tiro Federal por 2 a 0 y terminó tercero.

En tanto Puerto Belgrano "A" terminó quinto al derrotar a Palihue por 1 a 0 con tanto de Catalina Casamayor.

*Festejo completo de Uni

Por la Copa de Bronce, Universitario "B" dio la vuelta olímpica y consiguió el ascenso al segundo escalón de cara a la próxima temporada.

El albirrojo derrotó en la final de los playoffs a Pacífico "B" por 5 a 2.

Los goles del campeón los anotaron Manuela Hernando, Marina Capaa, Carmela Scocia, Morena Rasquete y Brisa Bustamante.

Para el Verde descontaron Antonella Falaschi y Lucía Vera.

Además, Universitario "C" se subió al podio al vencer a Sporting por 3 a 1 y se quedó con el tercer puesto.

Los tantos de las Pirañas los anotaron Delfina Robillote, Martina Fernández e Inti Taffarel.

Para el rojinegro marcó Itatí Mendoza.

Por último, El Nacional "C" terminó quinto tras doblegar a Puerto Belgrano "B" por 4 a 2.

Los goles del Celeste los hicieron Lucía Conte (2), Inés Forgue y María de los Ángeles Cela. En tanto para el elenco de La Base marcaron Milena Farfán y Lucrecia Fernández.