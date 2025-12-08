Sabalenka calentó su duelo con Kyrgios: “Sé que voy a ganar”

El próximo 28 de diciembre, el mundo del tenis mirará con atención a Dubai, donde se vivirá un partido muy peculiar. Allí, Aryna Sabalenka, número uno del ranking WTA y ganadora de cuatro Grand Slams, se medirá con Nick Kyrgios en lo que nuevamente se ha bautizado como la "Batalla de los Sexos".

Al igual que en 1973 y 1992, un hombre y una mujer se enfrentarán en un partido exhibición que ya tiene algunos condimentos a partir de declaraciones de sus dos protagonistas.

El sábado pasado Sabalenka disputó un amistoso en Atlanta donde derrotó a Naomi Osaka por 6-3, 4-6 y 10-4. Tras el partido le preguntaron si se iba a quedar el siguiente partido entre Ben Shelton y Kyrgios -su rival- para analizar el juego del australiano.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Sé que le voy a ganar, así que no me hace falta quedarme a verlo jugar”, contestó entre risas Aryna, que se llevó la ovación del público.

Kyrgios y Sabalenka animarán la "Batalla de los Sexos".

Sabalenka tiene mucha confianza en sus chances de ganar en un partido en el que tendrá un par de aspectos a su favor: Kyrgios solo podrá jugar con un saque (Aryna conserva los segundos servicios), y el sector de juego de la bielorrusa será un 9% más chico, algo que se decidió tras recoger datos de movimiento de la WTA.

Será la cuarta "Batalla de los Sexos" de la historia tras las de 1973, en las que Bobby Riggs derrotó a Margaret Court por 6-2 y 6-1 y meses después hizo lo propio ante Billie Jean King (6-4, 6-3 y 6-3), y la de 1992, cuando Jimmy Connors superó a Martina Navratilova por 7-5 y 6-2.