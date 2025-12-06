De la mano de las bahienses, San Fernando se consagró campeón del Torneo Metropolitano

Con mucho y muy buen protagonismo de las jugadoras bahienses, San Fernando se consagró campeón esta tarde del Torneo Metropolitano de Hockey, el mejor certamen de clubes del país y uno de los más prestigiosos del mundo.

Tras la postergación de la semana pasada por mal clima, el tricolor superó esta tarde a Italiano por shoot out (2 a 1), tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular del partido disputado en el Parque Roca.

El vigente campeón del Metro (tercer título en los últimos 5 años), tuvo como titulares a las bahienses Valentina Costa Biondi, Candela Esandi y Yazmín Pallottini.

Cande, surgida en Sociedad Sportiva, anotó el penal australiano que definió la tanda y desató el festejo del tricolor. Pilar Serrano marcó el otro penal en la definición.

Yazmín, ex arquera de El Nacional, volvió a ser clave en la definición con sus atajadas.

Antes, durante el tiempo regular, Italiano -que disputó su primera final- había comenzado en ventaja por el tanto de Sol Lombardo a los 7 minutos y Sanfer lo igualó por intermedio de Micaela Retegui, a los 35.