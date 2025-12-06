De la mano de las bahienses, San Fernando se consagró campeón del Torneo Metropolitano
El tricolor tuvo como titulares a Candela Esandi (anotó el penal del título), Yazmin Pallottini y Valentina Costa Biondi. Venció a Italiano por shoot out y dio la vuelta olímpica.
Con mucho y muy buen protagonismo de las jugadoras bahienses, San Fernando se consagró campeón esta tarde del Torneo Metropolitano de Hockey, el mejor certamen de clubes del país y uno de los más prestigiosos del mundo.
Tras la postergación de la semana pasada por mal clima, el tricolor superó esta tarde a Italiano por shoot out (2 a 1), tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular del partido disputado en el Parque Roca.
El vigente campeón del Metro (tercer título en los últimos 5 años), tuvo como titulares a las bahienses Valentina Costa Biondi, Candela Esandi y Yazmín Pallottini.
Cande, surgida en Sociedad Sportiva, anotó el penal australiano que definió la tanda y desató el festejo del tricolor. Pilar Serrano marcó el otro penal en la definición.
Yazmín, ex arquera de El Nacional, volvió a ser clave en la definición con sus atajadas.
Antes, durante el tiempo regular, Italiano -que disputó su primera final- había comenzado en ventaja por el tanto de Sol Lombardo a los 7 minutos y Sanfer lo igualó por intermedio de Micaela Retegui, a los 35.