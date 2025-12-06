El Hospital Garrahan inicia el plan de obras más importante de su historia

El Hospital Garrahan puso en marcha el plan de obras más importante de su historia, con seis intervenciones clave destinadas a mejorar la atención médica, la seguridad y el bienestar de pacientes y trabajadores del centro pediátrico.

El proyecto incluye la adquisición de 310 camas nuevas que reemplazarán a las que están en uso desde hace más de tres décadas. Las nuevas camas, más tecnológicas y cómodas, cumplen con estándares internacionales de cuidado hospitalario.

El plan contempla además la incorporación de equipamiento de última generación para dotar desde cero a siete quirófanos, y la remodelación integral de habitaciones, baños y áreas de descanso destinadas al personal médico de guardia.

Entre las obras previstas se destaca también la construcción de una nueva área de internación, que sumará 32 camas al hospital. Esta contará con un sector de corta estancia para pacientes oncológicos, un espacio para estudios de sueño y un área especializada para la preparación de medicamentos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, se intervendrá otra zona de internación para brindar mayor confort a los pacientes, con baños más amplios y mayor privacidad, y se ampliarán las salas de enfermería en siete sectores del hospital, lo que permitirá una mejora en la eficiencia y seguridad de los procesos.

Las primeras licitaciones para estas obras ya fueron lanzadas y forman parte de una estrategia integral de modernización de la infraestructura del Garrahan, una institución de referencia en salud pediátrica a nivel nacional. (NA)