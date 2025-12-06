Un ingeniero civil obtuvo el mejor promedio en la Colación de Grados

Miguel Ángel Recio con la medalla y el diploma de graduado. Fotos: Prensa UTN

Un flamante graduado en Ingeniería Civil resultó el mejor promedio del 82º Acto de Colación de Grados de la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca.

El bahiense Miguel Ángel Recio obtuvo 8,61 puntos de promedio con lo que fue el egresado más destacado en el acto que tuvo lugar en el flamante salón de actos “Prof. Ing. Luis Diez”, de 11 de Abril 461.

La entrega estuvo presidida por el rector de la casa de Altos Estudios, ingeniero Alejandro Staffa.

El listado completo de egresados que recibieron su diploma es el siguiente:

Especialización en Ingeniería Gerencial: María Victoria Arrechea y Patricia Elizabeth Romanelli.

Doctorado en Ingeniería mención Mecánica Teórica y Aplicada: Damián Federico Campos.

Ingeniería Civil: Gerónimo Arias, Miguel Ángel Recio, Santiago Federico Stern y Emanuel Weimann.

Ingeniería Electrónica: Sebastián Angelini y Leandro Nicolás Orieta.

Ingeniería Mecánica: Agustín Buri Stieb, Stefano Ciampichini y Gino Ottavianelli.

Licenciatura en Comercio Electrónico: Vanesa Lorena Curzio, Juan Andrés Turroja y Germán Weber.

Licenciatura en Organización Industrial: Julieta Beatriz Galié Pugliese, Tomás Eduardo Ghilino Imaz, Facundo Walter Kraisman, Luis Horacio Laso, Rocío Daniela Oñate Inostroza, María Agostina Pereyra, Álvaro Ramón Rodríguez, Joaquín Rodriguez Brianti y Javier Francisco Verniere.

Técnico Universitario en Electrónica: Tomás Agustín Crisol.

Licenciatura en Producción de Bioimágenes: Fernando Daniel Barragán, Natalia Elisabet Burbag, Malena Feijoo, Cristian Andrés Noto y Zulma Inés Pihn.