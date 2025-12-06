Huracán-Liniers: el que gana va con Bella Vista, el que pierde se despide hasta 2026

Todo el año en juego en un solo encuentro: Huracán y Liniers definen esta tarde el torneo Clausura de la A liguista. El que gana pasa a la final de la temporada y el que pierde se despide hasta el 2026.

El cotejo se disputa desde las 17 en el estadio El Fortín del club Villa Mitre y el árbitro designado es Pablo Leguizamón. Habrá público de ambos lados y el del bule ocupará el sector local.

El vencedor de este duelo irá por el título del año frente a Bella Vista, acreedor del Apertura.

El domingo que pasó, el albinegro superó 5-4 al Globito en los penales (tras el 1-1 en el tiempo regular), en el partido que cerró el playoffs de este mismo certamen. Y como el de Ingeniero White tenía la ventaja deportiva, forzó a un cotejo extra en cancha neutral

Al otro día, Liniers se presentará en Gonzales Cháves, enfrentando a Huracán Ciclista en el inicio del playoffs de la segunda fase del torneo Regional Amateur. Serà a partir de las 17.30 e impartirá justicia Nicolás Moreno, de Olavarría.

La revancha se disputará al otro fin de semana en el Doctor Alejandro Pérez de la avenida Alem.

La B, mañana media hora antes

En la B de la Liga, Tiro y La Armonía se enfrentarán mañana, a las 16,30, en el escenario de Liniers. El vencedor irá por el campeonato 2025 contra Comercial, dueño del Apertura. La parcialidad del velezano se ubicará en el sector oficial.

En caso empate al cabo de los 90 minutos, se ejecutarán tiros desde el punto penal para determinar al finalista.



