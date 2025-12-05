Ruta 35: tres heridos por un choque entre una camioneta y un camión

Tres heridos dejó un choque se produjo entre un camión y una camioneta sobre el kilómetro 82 de la ruta nacional 35.

La Peugeot 4008, chapa NTH-311, estaba al mando de Martín Izaguirre, quién venía acompañado por Daiana Fhur y una menor de 8 años, todos residentes en nuestra ciudad.

Los ocupantes de este vehículo sufrieron heridas de distinta consideración y las dos mujeres fueron trasladadas hacia el Hospital Penna de Bahía Blanca.

En el Mercedes Benz, patente AG-069-SZ, se movilizaba Carlos Palacios, de 30 años, quién resultó ileso.

Los voceros señalaron que el incidente se produjo en una zona rural, sobre una recta de la ruta, que tenía buenas condiciones de visibilidad, encontrándose secos tanto el asfalto como la banquina.