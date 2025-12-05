Bordoni defendió la ampliación de cargos en el Banco Provincia y asumirá como director

El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, dijo esta mañana que ocupar el cargo de director del Banco Provincia "es un orgullo porque trabajé 34 años en el banco y siempre tuve la camiseta puesta”, y que la propuesta surgió de Sergio Massa luego de la imposibilidad de estar en la lista de diputados.

“Entré como ordenanza en 1981. Terminar mi carrera como director del banco para mí es un orgullo enorme. El banco siempre sostuvo a la Provincia. Hay que cuidarlo”, agregó.

Además, adelantó que alrededor del 30 de diciembre formalizará su renuncia como jefe comunal. “Va a asumir la primera concejal de la lista ganadora de 2023, que es mi hija Estefanía”, confirmó.

Consultado sobre las versiones periodísticas que apuntaron a una “repartija de cargos” en el Banco Provincia para aprobar el endeudamiento, el intendente apuntó contra la administración de Javier Milei.

“Lo más preocupante no es el endeudamiento en sí, sino el desastre que está haciendo la Nación. A la provincia no le están mandando lo que le corresponde por ley. Para poder subsistir, la provincia más importante del país tiene que tomar deuda, como también la toma la Nación”, afirmó en diálogo con Panorama, por LU2.

Bordoni enumeró recortes en Seguridad, Educación y programas sociales: “Milei dijo siempre que iba a fundir a la provincia de Buenos Aires y ese es el rumbo que él quiere”.

También mencionó el impacto local: “En Tornquist hubo más de 400 cortes de luz desde las elecciones. El combustible aumenta sin aviso. La situación es día a día más complicada”.

La ampliación del directorio del Banco Provincia

El intendente defendió el aumento de cargos en el organismo, que pasó a contar con nueve directores con voto y otros cinco sin voto.

Explicó que la medida “formó parte de la negociación que llevó adelante el gobernador Axel Kicillof para sacar el presupuesto y el endeudamiento que la provincia necesita”.

Respecto al salario que percibirá, aseguró que le informaron que ronda los 18 millones de pesos mensuales.

Finalmente, frente a las críticas sobre el incremento del gasto político, respondió con un ejemplo del sistema de salud: “Hoy el municipio se tiene que hacer cargo de medicamentos que antes cubría PAMI. Los jubilados no llegan a fin de mes. Para mí, primero está la salud. No es generar gasto por generar”.