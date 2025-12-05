Avanza la licitación de la vía navegable troncal

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso la apertura del Proceso de Observaciones Previas a los proyectos de Pliego de Especificaciones Técnicas y de Bases y Condiciones Particulares para la concesión de la Vía Navegable Troncal con el respaldo técnico y jurídico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) con el objetivo de aportar transparencia, garantía de participación y competencia al proceso.

Se trata de una instancia de participación para recibir aportes y observaciones de cara a la nueva licitación de la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT). El organismo estableció un plazo de diez días para que los actores del sector privado y la ciudadanía en general presenten sus contribuciones.

Una vez finalizado el plazo de recepción, las áreas técnicas de la Agencia avanzarán con el análisis formal de las sugerencias recibidas. La Gerencia Legal y la Gerencia Técnica de la ANPyN tienen el mandato de elaborar un Informe Final, consignando los principales aportes.

Tras completar esta nueva instancia de cara a la sociedad, la ANPyN procederá a la elaboración de los pliegos finales, y se avanzará con el llamado a la nueva Licitación Pública Nacional e Internacional, a riesgo empresarial y sin aval del Estado.

Resultado del diálogo con los usuarios, las provincias y el sector productivo, y tomando las recomendaciones del organismo especializado de la ONU, los pliegos determinarán una nueva etapa para la logística argentina, con un sistema más moderno y una sensible baja de costos.

La vía navegable troncal es la principal ruta fluvial-marítima de Argentina, un corredor estratégico de más de 3.400 kil´ómetros que une los ríos Paraná y Río de la Plata con el océano Atlántico.