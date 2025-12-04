Imperdible: cómo será la presentación oficial de los nuevos aviones F-16 en los cielos argentinos
Las seis aeronaves adquiridas a Dinamarca para reforzar la defensa aérea del país llegarán este viernes a Río Cuarto. En la mañana del domingo realizarán un vuelo rasante en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Todos los detalles.
La Ciudad de Buenos Aires será escenario este domingo de un espectáculo pocas veces visto: los primeros seis aviones F-16 adquiridos a Dinamarca realizarán un vuelo rasante que recorrerá los puntos más emblemáticos del cielo porteño.
La maniobra forma parte de la presentación oficial de estas aeronaves, que llegarán al país como parte del plan de modernización de la defensa aérea encabezado por el Gobierno.
El Ministerio de Defensa confirmó que los cazas arribarán este viernes al Área Material Río Cuarto, y desde allí despegarán el domingo rumbo a Buenos Aires para una exhibición de pocos minutos, pero diseñada para que el público los vea con claridad y desde distintos ángulos.
Según las autoridades, será un operativo “inolvidable” por la baja altitud, el recorrido y el sonido característico del F-16 que podrá apreciarse bien temprano en la mañana del domingo.
Minuto a minuto
- 07:55 – La formación ingresa al AMBA desde el noroeste, sobre el Río de la Plata.
- 08:00 – Sobrevuelo sobre la Casa Rosada a 2.000 pies (600 metros) y trayecto recto hacia Avenida de Mayo y Plaza Miserere.
- 08:03 – Primer viraje hacia el sur para reposicionarse y encarar la Avenida 9 de Julio en dirección Sur-Norte, pasando por el microcentro.
- 08:05 – Giro hacia el oeste y paso sobre Aeroparque Jorge Newbery.
- 08:06–08:09 – Tramo más fotografiable: Sobrevuelo sobre Retiro Paso por Puerto Madero Giro de 360° centrado en el Ministerio de Defensa
- 08:10 – Último pasaje sobre la Avenida 9 de Julio (Sur-Norte), ascenso y regreso rumbo a Río Cuarto (Córdoba).
- 09:00 – Ceremonia oficial de recepción en el Área Material Río Cuarto, encabezada por Javier Milei y autoridades militares.
Cómo son los F-16
Los F-16 que llegan desde Dinamarca pertenecen a unidades modernizadas bajo el programa MLU (Mid-Life Update), que actualiza aviónica, sistemas de comunicación, sensores y capacidades de combate para equiparlos al estándar de un caza multirol de cuarta generación.
Esto permite que puedan cumplir misiones de defensa aérea, intercepción, ataque, vigilancia y apoyo cercano.
La Fuerza Aérea Argentina destaca que estas aeronaves incorporan mejoras en guerra electrónica, capacidad de supervivencia y compatibilidad con armamento moderno, además del enlace de datos Link 16 que permite operar en redes de información compartida, un salto tecnológico clave para el país.
Ficha técnica
- Modelo: F-16AM/BM (Block 10/15 con modernización MLU)
- Procedencia: Real Fuerza Aérea Danesa
- Tipo: Caza multirol de cuarta generación
- Motor: Pratt & Whitney F100-PW-200
- Velocidad máxima: Mach 2 (aprox. 2.100 km/h)
- Techo de servicio: 15.000 m
- Alcance operacional: entre 550 y 700 km según configuración
- Aviónica: radar APG-66(V)2, enlace de datos Link 16, sistemas MLU estándar OTAN
- Capacidades: intercepción, defensa aérea, ataque aire-tierra, ataque antibuque, supresión de defensas, reconocimiento
- Armamento: misiles AIM-9 y AIM-120 AMRAAM, bombas guiadas y no guiadas, cañón M61 Vulcan de 20 mm
- Rol en Argentina: aeronave principal para recuperación de capacidad supersónica y operaciones de vigilancia del espacio aéreo. (NA)