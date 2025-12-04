Imperdible: cómo será la presentación oficial de los nuevos aviones F-16 en los cielos argentinos

La Ciudad de Buenos Aires será escenario este domingo de un espectáculo pocas veces visto: los primeros seis aviones F-16 adquiridos a Dinamarca realizarán un vuelo rasante que recorrerá los puntos más emblemáticos del cielo porteño.

La maniobra forma parte de la presentación oficial de estas aeronaves, que llegarán al país como parte del plan de modernización de la defensa aérea encabezado por el Gobierno.

El Ministerio de Defensa confirmó que los cazas arribarán este viernes al Área Material Río Cuarto, y desde allí despegarán el domingo rumbo a Buenos Aires para una exhibición de pocos minutos, pero diseñada para que el público los vea con claridad y desde distintos ángulos.

Según las autoridades, será un operativo “inolvidable” por la baja altitud, el recorrido y el sonido característico del F-16 que podrá apreciarse bien temprano en la mañana del domingo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Minuto a minuto

07:55 – La formación ingresa al AMBA desde el noroeste, sobre el Río de la Plata.

08:00 – Sobrevuelo sobre la Casa Rosada a 2.000 pies (600 metros) y trayecto recto hacia Avenida de Mayo y Plaza Miserere.

08:03 – Primer viraje hacia el sur para reposicionarse y encarar la Avenida 9 de Julio en dirección Sur-Norte, pasando por el microcentro.

08:05 – Giro hacia el oeste y paso sobre Aeroparque Jorge Newbery.

08:06–08:09 – Tramo más fotografiable: Sobrevuelo sobre Retiro Paso por Puerto Madero Giro de 360° centrado en el Ministerio de Defensa

08:10 – Último pasaje sobre la Avenida 9 de Julio (Sur-Norte), ascenso y regreso rumbo a Río Cuarto (Córdoba).

09:00 – Ceremonia oficial de recepción en el Área Material Río Cuarto, encabezada por Javier Milei y autoridades militares.

Cómo son los F-16

Los F-16 que llegan desde Dinamarca pertenecen a unidades modernizadas bajo el programa MLU (Mid-Life Update), que actualiza aviónica, sistemas de comunicación, sensores y capacidades de combate para equiparlos al estándar de un caza multirol de cuarta generación.

Esto permite que puedan cumplir misiones de defensa aérea, intercepción, ataque, vigilancia y apoyo cercano.

La Fuerza Aérea Argentina destaca que estas aeronaves incorporan mejoras en guerra electrónica, capacidad de supervivencia y compatibilidad con armamento moderno, además del enlace de datos Link 16 que permite operar en redes de información compartida, un salto tecnológico clave para el país.

Ficha técnica