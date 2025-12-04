Allanaron una casa en el conurbano por la estafa sufrida por una bahiense

Personal policial allanó en las últimas horas una vivienda ubicada en el conurbano bonaerense por la estafa que sufrió una bahiense cuando una persona se hizo pasar por su hija y le pidió que le transfiriera dinero.

El procedimiento, solicitado por el fiscal Rodolfo De Lucia y autorizado por el Juzgado de Garantías N° 1, fue llevado adelante en la localidad de Longchamps, partido de Almirante Brown.

Efectivos del área de Cibercrimen con asiento en nuestra ciudad registraron un inmueble ubicado en Berlín al 2.600, donde incautaron un teléfono que será sometido a pericias.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde el Ministerio Público señalaron que la causa se puso en marcha el pasado 6 de octubre, cuando la víctima denunció "haber recibido un mensaje de WhatsApp de una persona que simulaba ser su hija, quien le informó que su celular no funcionaba y que debía agendar el nuevo número".

"Más tarde, esa persona la informó que tenía que hacer un pago y no podía acceder a su cuenta bancaria, por lo que le solicitó que transfiriera 498.400 pesos a una cuenta", agregaron.

Señalaron que el estafador le requirió poco después otra transferencia por algo más de 800 mil pesos, aunque la damnificada no la realizó porque su hija se presentó en su casa y descubrió que se trataba de un engaño.

"A través de las tareas investigativas se logró determinar el nombre del titular de la cuenta que recibió el dinero y su lugar de residencia", finalizaron los voceros.