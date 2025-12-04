Habilitan el tránsito sobre el puente de la ruta nacional 3

Desde Vialidad Nacional Distrito 19 informan que se habilitó el tránsito sobre el puente en el kilometro 692 de la ruta nacional nº 3 que había sido cortado por obras de reparación el día martes 2 de diciembre.

Durante estos días se produjeron varios embotellamientos y problemas debido a la ausencia de banderilleros, como constató la Nueva en el día de ayer y llevó, a que esta mañana, el presidente del HCD, Mauro Reyes, desmintiera la cuestión asegurando que estuvo presente en el lugar y constató la presencia del personal especializado:

"Banderilleros hay, yo estuve presente en el lugar en el día de ayer y estaba la gente de Vialidad Nacional junto con la Agencia de Seguridad Vial, también Gendarmería y personal de la Guardia Urbana que lo está haciendo en calles aledañas bajo las órdenes de Martín Pacheco. Comprendemos el trastorno para los que tengan que pasar por el sector, pero es algo inevitable teniendo en cuenta la obra de la que estamos hablando", aseguró Reyes a este diario.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De momento queda restablecida la circulación en el lugar según indicaron desde Vialidad Nacional.