Cortes de agua en San Miguel, Palihue, Rosendo López y Villa Muñiz por obras de ABSA

ABSA informó que este jueves se realizan distintos trabajos en la red de agua potable de la ciudad, lo que genera afectaciones en varios barrios.

En San Miguel avanzan los empalmes de nuevas cañerías que reemplazan a las dañadas durante la inundación del 7 de marzo. Por estas tareas, el suministro está interrumpido en El Gualeguay, entre D’Orbigny y Rawson.

A su vez, personal de la empresa trabaja en la reparación de una cañería en Martiniano Rodríguez al 1500, lo que impacta en el abastecimiento del barrio Palihue.

Otro frente de obra se desarrolla en San Lorenzo al 1500, donde la intervención de la red provoca una disminución de presión en Rosendo López y Villa Muñiz.

ABSA recomendó a los usuarios cuidar las reservas domiciliarias y emplearlas únicamente para hidratación y necesidades esenciales hasta que el servicio se normalice.

Ante cualquier inconveniente, recordó que están disponibles la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y sus canales en Facebook y Telegram.