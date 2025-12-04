La cábala del "Grupo C" que entusiasma a Los Pumas rumbo al Mundial 2027

El sorteo del Mundial de rugby 2027 no sólo definió rivales para Los Pumas sino que también reactivó una cábala histórica que, aunque poco conocida, atraviesa más de tres décadas del torneo.

Desde 1987 hasta 2023 el grupo C se transformó en una especie de portal hacia la final, un patrón tan repetido que ya forma parte de la mística del campeonato.

Siete de los diez Mundiales jugados tuvieron al menos un finalista nacido del Grupo C y en cuatro ediciones, ese mismo grupo dio al campeón. Una estadística potente, difícil de ignorar y que invita a entusiasmarse.

La tendencia comenzó en los albores del certamen, cuando Nueva Zelanda levantó la copa en 1987 tras integrar el entonces Pool 3, equivalente al Grupo C. Lo mismo ocurrió con Australia en 1991, mientras que los All Blacks volvieron a llegar a la final desde esa zona en 1995.

Francia repitió el camino en 1999, e Inglaterra lo llevó al extremo en 2003 al coronarse campeón saliendo de ese casillero. Ya en tiempos recientes, el Grupo C volvió a mostrarse decisivo: Nueva Zelanda conquistó el título en 2015 desde allí, e Inglaterra llegó nuevamente a la final en 2019 por esa misma vía.

En ese escenario aparece Argentina, que compartirá grupo con Fiji, España y Canadá. Más allá de que la estadística no juega, ni adelanta resultados, la coincidencia es demasiado fuerte como para pasar desapercibida.

El Grupo C, históricamente, estuvo asociado a campañas profundas, recorridos largos y presencia sostenida en las definiciones. Y si algo caracteriza a Los Pumas es su capacidad para potenciarse cuando la historia se vuelve desafiante.

Por eso, más que un dato simpático, esta cábala se transforma en un relato que impulsa y alimenta la ilusión. No garantiza nada, pero suma un condimento místico que encaja perfecto con la identidad deportiva argentina, siempre atenta a los guiños del destino.

De cara a 2027, el Grupo C vuelve a abrir una puerta que, una y otra vez, llevó a los protagonistas al último partido. Los Pumas ya están adentro y esta vez, la estadística parece jugar a su favor.

Mundial por Mundial

Funcionó (hubo finalistas del Grupo C) en:

1987 – Campeón: Nueva Zelanda (Grupo C)

1991 – Campeón: Australia (Grupo C)

1995 – Finalista: Nueva Zelanda (Grupo C)

1999 – Finalista: Francia (Grupo C)

2003 – Campeón: Inglaterra (Grupo C)

2015 – Campeón: Nueva Zelanda (Grupo C)

2019 – Finalista: Inglaterra (Grupo C)

Campeones surgidos del Grupo C (4 veces)

1987 – Nueva Zelanda

1991 – Australia

2003 – Inglaterra

2015 – Nueva Zelanda

No funcionó (ningún finalista del Grupo C)

2007 – Final: Sudáfrica vs Inglaterra (ambos del Grupo A)

2011 – Final: Nueva Zelanda vs Francia (ambos del Grupo A)

2023 – Final: Sudáfrica vs Nueva Zelanda (Grupos B y A) (Fuente: NA).