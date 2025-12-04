Lionel Scaloni, a fondo en Washington: qué dijo del sorteo del Mundial, la Finalissima y la lista

Lionel Scaloni arribó a Washington en la previa del sorteo del Mundial 2026 de este viernes, en el que la Selección Argentina conocerá a sus primeros rivales y el camino a la final.

El pujatense será el designado para ingresar a la gala con el trofeo y explicó sus sentimientos.

"Me enteré hace un ratito que voy a tener que entregar la Copa. Tengo una expectativa máxima", declaró.

Además, explicó sus sensaciones previas a la ceremonia en la que quedará todo definido: "Comparado con el anterior sorteo estoy más tranquilo. Después del sorteo haremos las cuentas posibles. En el Mundial pasado muchas que hicimos no se dieron, para ganarlo tenés que enfrentar a los mejores. No hay solo cuatro que pueden pelear. A partir de cuartos son todos rivales fuertes", sostuvo.

En cuanto al enfrentamiento con España como campeones de América y Europa, reveló:"La Finalissima se podría haber jugado antes. Estamos a la espera, no tenemos noticias. Ellos tampoco las tienen, hablé con el entrenador Luis de la Fuente".

Por último, opinó sobre si las listas deben ser de 26 o 30 jugadores. "Dado el año como va a ir, cuanto más, mejor. Soy de la idea de que si son 30 jugadores, que los 30 se cambien (NdR: Que puedan ir al banco y estén disponibles para los partidos)", cerró.