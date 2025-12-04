Cuáles son las reformas que Javier Milei quiere aprobar en sesiones extraordinarias

El Gobierno se encamina a convocar las sesiones extraordinarias en el Congreso y, si bien aun no se difundió el temario completo que enviará Javier Milei, ya se conocen algunos proyectos que figurarán en el decreto:

Presupuesto 2026



Reforma laboral



Ley de Inocencia Fiscal



Reforma del Código Penal



Modificación de la Ley de Glaciares



Una parte de la reforma tributaria



El Presupuesto será el primer proyecto que tratará Diputados en extraordinarias. La intención del oficialismo es lograr que la medida obtenga media sanción a mediados de diciembre, para que pase al Senado y se apruebe -en el mejor de los escenarios- antes de fin de año.

Para lograr los apoyos necesarios en la Cámara Baja, el Gobierno le pidió a Diego Santilli, ministro del Interior, que se reúna con todos los gobernadores dialoguistas. Desde antes de asumir su cargo, el dirigente del PRO comenzó a cumplir su tarea y se encontró con más de 20 jefes provinciales, entre los que se destacan Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta). Este viernes tendrá una reunión con Sergio Ziliotto, de La Pampa.

Con respecto a la letra chica del Presupuesto, el documento que se dio a conocer junto a su presentación indicó que el Ejecutivo proyectaba un aumento del 4,5% del PBI en 2026. Además, indicó que habría una inflación anual de entre el 7% y el 12%. También calculó un superávit primero del 2,2% del PBI y un tipo de cambio de $1423.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con respecto a la reforma laboral, el Gobierno mantiene el hermetismo sobre su letra chica, aunque espera al 9 de diciembre para presentarlo junto a los demás proyectos.

A pesar de ello, distintos funcionarios dieron indicios sobre algunos de los temas que tendrá la modernización laboral. Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación) aseguró que los cambios se enfocarán en el trabajo privado, y no modificarán aspectos de la Ley de Empleo Público. Asimismo, se buscará ir contra la industria de los juicios laborales y se tocarán temas como la carga fiscal, la democracia sindical y la relación de los convenios.

La Ley de Inocencia Fiscal ya está en Diputados y el Ejecutivo buscará que finalmente se apruebe. La iniciativa permitiría blindar a los ahorristas argentinos ante futuras administraciones para que puedan disponer libremente de sus ahorros sin tener que demostrar cuál es su origen todo el tiempo.

En relación con la reforma del Código Penal, el oficialismo creó un nuevo régimen que agrava las penas de casi todos los delitos y la imprescriptibilidad de los que son especialmente graves.

Entre los delitos que no prescribirán aparecen: el homicidio agravado, el abuso sexual en todas sus modalidades y grooming, la corrupción de menores, la trata de personas, el secuestro extorsivo, el terrorismo y el narcotráfico. A su vez, las condenas perpetuas no tendrán límite temporal y se robustecerá el marco de la legítima defensa.

Por otro lado, la modificación de la Ley de Glaciares responde al pedido de algunos gobernadores que buscan aumentar la cantidad de inversiones mineras en sus provincias. La intención es cambiar los aspectos relacionados con el ambiente periglaciar que aparecen en la norma, que no permiten actividades productivas.

Por ahora, la nueva ley no tendría el mismo nombre, aunque sí permitiría que cada provincia decida qué hacer con sus recursos.

Por último, en esta convocatoria a sesiones extraordinarias se incluirá una parte de la reforma tributaria que Javier Milei quiere aprobar. Por ahora, no hay detalles del documento. (con información de TN)