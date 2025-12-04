Pacífico infló el pecho en la serie final y Villa Mitre no defendió su favoritismo: 98-81

Mattioli y la elegancia para tirar ante que llegue Depaoli. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Pacífico prolongó su gran momento en el torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti y ahora se llevó puesto nada menos que a Villa Mitre, venciendo 98 a 81 en el inicio de la serie final, al mejor de cinco.

El verde parece haberle tomado el pulso a este tricolor, al que ya venció en dos oportunidades y con todo su potencial.

El equipo que orienta Mauro Richotti dio un verdadera muestra de carácter, solidez y confianza cuando tuvo ventaja y, también, con espalda para aguantar la reacción de la Villa.

El verde tuvo la confirmación que necesitaba: "Se le puede ganar a Villa Mitre". Y en el tricolor surgió la pregunta: "¿sin 'defensa', alcanza para ganar sólo con el ataque?".

El desarrollo

Pacífico arrancó con 3-6 en triples (en 3m20, incluidos dos bombazos iniciales de Salvatori y otro de Mattioli), para escapar 11-0, frente a una defensa tricolor que le dio libertades a los perimetrales. Y lo pagó. Además, la Villa sumó tres pérdidas, sin poder meterse en el partido.

La apertura del marcador para el tricolor llegó en manos de Fausto Depaoli (triple, en cinco intentos globales). A partir de ahí, la Villa empezó a tener fluidez, principalmente defensiva. Y salió disparado. A cancha abierta encontró su primer recurso casi indetenible para el verde.

Poco a poco fue descontando la Villa y con parcial de 14-2 pasó al frente 14-13, a falta de 3 minutos para el cierre del primer cuarto.

Con un juego de adentro hacia afuera y revirtiendo, el tricolor abrió la cancha en el 5x5 y encontró espacios. A la vez, Menéndez empezó a echar mano al banco, estiró la rotación y marcó el ritmo.

El parcial de 21-2 le dio ventaja de 8 (21-13), cerrando el cuarto inicial 23-17.

En el segundo parcial, Pacífico aprovechó la menor presencia en la pintura del tricolor, mejoró Loos, tuvo apariciones Cortés y el verde clavó un parcial de 11-4 para volver a tener ventaja: 28-27.

Definitivamente, había partido para quienes pensaban un rato antes (con el 21-2) que sería un trámite.

Villa Mitre, ya con el regreso de Pennacchiotti a la cancha, abusó de jugar de adentro hacia afuera. Pacífico comprimió su defensa, evitó que le ataquen en la pintura y salió disparado después de recupero.

La energía que derrochó -a veces por demás- Boccatonda, a partir de su defensa con Harina, pero ocupando espacios y siendo amenaza atrás, le dio energía al verde.

Encima, Errazu entró derecho y clavó dos triples. Pacífico se agrandó y aún más cuando, tras recupero de Salvatori corrió y terminó con volcada de Loos, estirando el parcial a 23-10 (40-33).

Villa Mitre, enfrente estuvo incómodo, inclusive cuando intentó jugar cerca del canasto. A esta altura dominaba el verde, que había recuperado la confianza del inicio y se fue al vestuario con el pecho inflado, tras rebote ofensivo y doble de Genaro Pisani: 47-40 arriba.

La continuidad al buen momento se la dio Cortés, con triple y doble, sacando la máxima de 10.

Atrás, Salvatori siguió a Harina que no pudo jugar y tampoco hacer jugar claro.

Sacando faltas, atacando con Loos y Sagarzazu, el verde sacó 11.

La Villa respondió con dos triples de Depaoli y algo más de protagonismo de Pennacchiotti.

De todos modos, los puntos no llegaban por lo que le daba el juego colectivo, sino más bien por acciones individuales.

Y Pacífico, mientras tanto, se animó a más. Por eso Salvatori clavó otro triple tomando distancia de la defensa y en la acción siguiente Sagarzazu se llevó para adentro a Pennacchiotti: 65-52.

Las divididas pasaron a ser todas de Pacífico y en medio de la frutración generalizada del tricolor, que no reaccionaba, Menéndez mandó a una zona. Y Loos, naturalmente, respondió con triple. A esto se sumo un recupero y ¡otro triple!: máxima diferencia, 71-52, con 3m20 por jugar del cuarto.

De ahí al cierre del cuarto, la Villa metió un parcial de 12-2, con Depaoli anotando, Iglesias intentando romper y Alem con algo más de decisión en la pintura.

Y la diferencia bajó a 7 en el inicio del último cuarto. Pero el verde mantuvo su espíritu combativo, mostró deseo de más, apareció la mano de Juan Cruz con el sello "Redivo" estampado en su zurda, y en silencio aportó gol: 82-66. Y atrás un triple de Errazu.

Con seis minutos por delante y 16 de ventaja para el verde, la pregunta que flotaba en el Casanova era "¿tendrá con qué reaccionar Villa Mitre?".

A esta altura parecía que no. Y así fue. Porque el verde mostró deseos de más, la siguió metiendo a distancia y terminó confirmando la superioridad que había tenido en gran parte del trámite.

El lunes volverán a jugar, nuevamente en el Casanova. Pacífico tendrá que ratificar lo que mostró que puede hacer y Villa Mitre deberá cambiar radicalmente si quiere igualar la serie. Sobre todo, a partir de la defensa.

Para eso hay tiempo. Por ahora, uno festeja y el otro busca respuestas. Lo lindo de los playoffs.

La síntesis:

Villa Mitre (81): F. Depaoli (23), F. Amigo (2), I. Alem (7), R. Heinrich (4), F. Pennacchiotti (14), fi; F. Harina (2), J. Lorca (9), M. Iglesias (11), A. Blanco (7), S. Basualdo, L. Gómez Lepez y B. Iguacel (2). DT: Emiliano Menéndez.

Pacífico (98): B. Salvatori (17), F. Mattioli (7), V. Cortés (15), S. Loos (18), T. Sagarzazu (12), fi; J.C. Redivo (13), M. Boccatonda (2), I. Errazu (12), Genaro Pisani (2), G. Lucas, Gino Pisani y M. Padilla. DT: Mauro Richotti.

Cuartos: Villa Mitre, 23-17; 40-47 y 64-73.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marjorie Stuardo y Juan Agustín Matías.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Serie: Pacífico, 1-0.