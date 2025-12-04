Pacífico se puso 1-0 en la final: "Salimos muy decididos a tratar de 'pisarles la cabeza'"

Tomás Sagarzazu festeja con la gente, como de principio a fin de la noche. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Más de una vez festejó alzando los brazos hacia su gente, ante una conversión importante o un momento clave, mientras adentro de la cancha se fajaba por cada punto que valía oro.

Una vez consumada la victoria de Pacífico ante Villa Mitre, por 98 a 81 en el primer punto de la final, Tomás Sagarzazu seguía festejando con el público del verde, ahora con algunos infiltrados en el parqué y con el equipo hecho un racimo de alegría.

"Estábamos esperando este momento, trabajamos muy duro toda la semana y los fines de semana también. Estábamos para esto, lo queremos, lo deseamos y nos estamos rompiendo el traste (sic)", le contó Sagarzazu a La Nueva. mientras seguían los festejos.

Si bien después pasaron un montón de cosas, Pacífico comenzó la noche muy derecho y hasta casi mandando un mensaje a propios y extraños, con un furioso 11 a 0.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Creo que fue clave (ese inicio), salimos muy decididos a tratar de pisarles la cabeza. Creo que lo pudimos demostrar, pero esto es largo. Este es el camino, vamos a tratar de mantenerlo, pero va a ser muy difícil. Ellos tienen un equipo muy largo también, muy duro y con muy buenos jugadores. Nosotros tenemos nuestras armas. Estoy feliz por este primer triunfo", reconoció.

"En cierta manera el 11-0 fue sorpresivo, pero estamos muy mentalizados para tratar de ganar esta final", agregó el viedmense, quien sumó 12 puntos en la noche.

Pese a no ser formado en el club, Tomás vivió una noche especial, en comunión con los hinchas que coparon las tribunas que dan a Ángel Brunel.

"El acompañamiento de la gente es un montón, estamos muy agradecidos con ellos. Este es un club muy familiero, te hace sentir la pasión con la que viven el básquet y uno trata de estar a la altura. Yo me contagio de la gente y por eso lo hago, su apoyo es tremendo", admitió.

En cierta manera, el primer punto ganado por Pacífico es un llamado de atención para la serie en la que,Villa Mitre partía como favorito, tras ganar la fase regular y por contar con jugadores que se desempeñan en otro nivel.

"Creo que más que nada el mensaje es para nosotros, de que tenemos puntos y las armas que tenemos. Hay puntos en todas las manos y con mucho movimiento de pelota lo pudimos demostrar a eso tiros, con aciertos y con errores, pero demostramos que tenemos puntos en todas las manos", avisó Sagarzazu.