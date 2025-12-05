Presencia bahiense, en Colombia, con el seleccionado argentino universitario

El seleccionado argentino universitarios masculino de rugby se presentará este fin de semana en un torneo internacional seveb en Bogotá, Colombia.

Forma parte de la preparación para afrontar el Mundial Universitario (FISU Rugby 7s), que se jugará en septiembre del año venidero en Stellenbosch, Sudáfrica.

Choiques 7s contará con la participación de Mateo Cardoso Lopes. El bahiense es jugador de Sociedad Sportiva y en esta competencia será la única presencia del ámbito URS en el equipo que es dirigido por Rafael Crignoli, Gonzalo Béccar Varela y Guillermo Pujol.

Completan el equipo los jugadores Santiago Mayorga, Bautista Vallejos, Guillermo Fontana, Lisandro Pinro, Cristian Uzin, Mateo Mauro, Tomás García, Leandro Noya, Matías Gutiérrez, Mateo Cechi, Nahuel Pacheco, Nahuel Clausen, Juan Pedro Amand, Ramiro Ursino, Ignacio Ymaz, Valentín Echeverry, Ignacio Díaz, Agustín Belleza, Nicanor Castillo, Juan Pedro Ramognino, Santiago Jiménez, Ignacio Rosso y Leonardo Gallardo.

Además de la representación argentina también participarán del certamen combinados de Chile, Uruguay y Estados Unidos, además de los locales.

Se desarrollará en el estadio Olaya Herrera de Bogotá