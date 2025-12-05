Trigo mágico: la campaña récord (que llega con asteriscos)

Cosecha de trigo en el SOB, en una imagen de esta semana. / Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Guillermo D. Rueda [email protected] Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Lejos de los contratiempos que han afectado —en forma inexorable, por múltiples razones— a los productores de trigo en los últimos años en la Argentina, y particularmente de la región en torno al puerto de Ingeniero White, la campaña 2025/2026 promete ser una de las mejores de la historia.

Con máquinas cosechando por estos días en lotes con una presunción de rinde de hasta 4.500 kilos por hectárea en algunos casos (a un promedio de 2.500 K/H), solo resta dar certidumbre en cuanto a calidad proteica y precisar las consecuencias de las heladas (con temperaturas de hasta 4 grados bajo cero, en Coronel Pringles y cercanías) en la última semana.

De aquella presunción de inicio de temporada para una producción a nivel país de 20,5 millones de toneladas se pasó a las actuales 25 M/T (según lo previsto por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires) para superar el récord de toda la historia, que se produjo en la campaña 2021/2022 con 22,4 M/T. En otras referencias, desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se prevén 24,7 millones de toneladas y consultores privados superan levemente las 24 M/T.

El impacto se apreció rompiendo todos los récords y anticipando una actividad que generalmente comienza con fortaleza en el mes de diciembre. Así entonces, durante este noviembre se embarcaron alrededor de 1,2 millones de toneladas de trigo (Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario), casi tres veces más que el volumen promedio de los últimos años (mayormente desde los puertos Up River, donde se genera una absorción de la oferta que ingresa a esas terminales).

“De todos modos, el mercado de trigo a nivel global y local muestra un comportamiento marcadamente diferenciado, impulsado por la presión de oferta y el avance de nuestra cosecha”, explica la Cra. Lorena D’Angelo, de la Clínica de Granos (AZ Group).

A nivel internacional, el mercado de referencia de Chicago mantiene una presión en los valores y registró una leve caída en la semana que pasó. Esta presión es sostenida por el incremento en la proyección de producción global para la campaña 25/26, con alzas que provienen tanto del hemisferio norte como del sur, incluyendo a la Argentina (que contribuye a esta abundante oferta mundial).

De esta manera, las proyecciones indican un crecimiento sustancial en la oferta exportable:

—El total de exportaciones globales para la campaña 2025/2026 muestra un incremento de 7,5 millones de toneladas.

—El potencial de los países exportadores se eleva a un volumen cercano a los 9 M/T.

Está claro que la presión de cosecha local ha generado bajas significativas en los precios internos. Así entonces:

—El precio disponible del trigo, en la última semana, mostró una caída cercana a los 14 dólares, operando en niveles de U$S 168.50 (oficial, con referencia de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario).

—Las posiciones futuras también experimentaron bajas de casi U$S 7.

—Existe un diferencial de precio: es el valor más bajo para la descarga inmediata (producto del avance de la cosecha) respecto de una descarga contractual o una posición con entrega en enero.

“El contexto es mayormente desfavorable para los precios, al menos durante el próximo mes. Incluso el precio FOB ya está sintiendo la presión de la cosecha”, añade D’Angelo.

“¿Las perspectivas? Se espera que esta circunstancia continúe continúe, especialmente facilitada por la oferta de negocios con exportadores que tienen posición comprada y que pueden colocar el cereal en el mercado internacional por la baja de precios y la competitividad. A futuro, los productores podrían reservar trigo en almacenajes a la espera de que el precio mejore una vez que cese esta citada presión”, concluye la analista de mercados agrícolas.

