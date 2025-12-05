Villa Mitre no pudo ante Pacífico: "Tuvieron más ganas que nosotros, esa es la realidad"

Con un par de arremetidas desde el goleo individual, Fausto Depaoli intentó levantar a su equipo. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Aunque ya no había tiempo para revertir el partido, al juego todavía le quedaban varios minutos que desencadenarían -inevitablemente- en el triunfo de Pacífico sobre Villa Mitre, en el primer punto de la final del segundo tramo del básquetbol local de Primera.

En ese pasaje del cierre, cuando ambos ya jugaban con el fondo de la rotación, Fausto Depaoli miró el tablero desde el banco de suplentes y luego frunció el ceño, en un gesto que resumía muchas cosas.

Finalmente, la noche se cerró con el 98 a 81 final que le dio el triunfo al Verde, adelantándose 1 a 0 en la serie.

Tras el último bocinazo, el equipo tricolor se reunió en mitad de cancha y mientras la gente lo despedía con el clásico grito de "Dale, dale, ve...", Depaoli frenó amablemente a hablar con La Nueva. antes de ingresar al vestuario y todavía con los sentimientos a flor de piel.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Creo que erramos el camino, más que nada porque no supimos anular a los tirados de ellos. Tuvieron más ganas que nosotros, esa es la realidad", admitió el base tricolor.

"Creo que tenemos la experiencia necesaria -agregó- como para revertir todas las cosas que hicimos mal y dejar otra imagen".

Pese a que se repuso a un flojo comienzo y logró revertir el 0-11 inicial, la Villa nunca logró hacerse fuerte atrás para poder explotar todas sus variantes ofensivas. Los 98 puntos recibidos son una clara muestra de eso.

"Ese es el gran problema, si pensamos que estamos mal adelante estamos equivocados. Esto es de atrás para adelante. Es así y es lo que tenemos que entender", reconoció Fausto.

No obstante, entendió que esta derrota inicial no hará mella en la serie, que se juega al mejor de 5 y que continuará el lunes en el Osvaldo Casanova

"Es un partido, esto es largo. Creo que tenemos que salir más enfocados el lunes", reconoció.