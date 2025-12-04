Carmen de Patagones: detuvieron a un hombre por no cumplir con la libertad condicional

Personal de la DDI Patagones, GTO y Policía Comunal detuvo este jueves a un hombre de 31 años por incumplir las pautas de reglamento que el Juzgado le había pedido que lleve a cabo mientras se encontraba en Libertad Asistida y Condicional.

Tomado el conocimiento de la medida privativa que recaía sobre este hombre, se montó vigilancia encubierta en el domicilio del mismo y, en las últimas horas, lograron observar su arribo al lugar, procediendo a efectivizar la medida.

Concretada la detención, el hombre fue trasladado a la DDI Bahía Blanca, donde permanecerá alojado hasta que se otorgue cupo a Unidad Penitenciaria.

Fuentes consultadas por La Nueva. indicaron que estaba detenido (luego logró la libertad condicional) por una causa de robo agravado por el uso de arma de fuego. (Agencia Patagones)