Noche de despedidas: quinto y último partido de Estrella-Liniers y 9 de Julio-San Lorenzo

Tan atractivas como tensionantes asoman las definiciones de esta noche, desde las 21, correspondientes al torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti, tras la cual quedará determinado el descenso directo (entre 9 de Julio y San Lorenzo) y el equipo que se asegurará la categoría para 2026 (Estrella o Liniers).

Ambas series se extendieron al máximo, demostrando la paridad, con un nivel en general pobre desde lo táctico-técnico, producto de lo que se juega en cada decisión.

En el Luis Álvarez

En el barrio San Martín, el local Estrella (9º) y Liniers (10º) se verán las caras por séptima vez en la temporada, en la cual se repartieron triunfos, tanto en fase regular como en esta serie.

Dirigirán Emanuel Sánchez, Alejandro Ramallo y Juan Agustín⁩ Matías.⁩ El acceso del público local será por calle Falcón y la visita ingresará por España.

Este cruce, más allá que pone en juego el futuro de ambos, los dos saben que una derrota no es definitiva, considerando que el perdedor afrontará una serie repechaje -al mejor de cinco- frente a Sportivo Bahiense, que viene de Segunda.

Después del primer partido en el que Liniers se aprovechó de un Estrella que no se había metido en la serie y le ganó por 14, las diferencias fueron de tres puntos (en los dos siguientes juegos) y dos (en el último).

Esto no hace más que sintetizar la paridad que viene predominando en la serie y el valor de los cierres de partido.

Para hoy, en cuanto a los planteles, nada nuevo: en el local, ya con más presencia de Lahuel Silva (entre algodones mientras se recupera de un desgarro) y las bajas de Julián Horvath, Federico Macías, Federico Lambrecht y Bruno Gigliotti.

En el Chivo, todos los jugadores a disposición.

Ganador Cancha

Estrella 82-79 Napostá

Liniers 77-70 Estrella

(*) Liniers 88-74 Estrella

(*) Estrella 57-54 Bahiense

(*) Estrella 75-72 Estrella

(*) Liniers 73-71 Pacífico

(*) Corresponden a la serie actual.

En el Damiani

9 de Julio (11º) y San Lorenzo (12º) están el punto límite: el que pierda este quinto partido descenderá a Segunda y el otro cruzará en un repechaje ante Independiente (que viene de Segunda), al mejor de cinco.

Hasta el momento, en la serie se ganaron como locales, con la particularidad que en el caso de 9 de Julio fue por uno y dos puntos, en el primero y tercero, respectivamente, mientras que San Lorenzo sacó seis de luz en sus dos victorias.

Sin nada que guardar, los dos entrenadores hoy contarán con el personal que vienen afrontando la serie.

Ganador Cancha

9 de Julio: 70-58 San Lorenzo

9 de Julio: 82-64 9 de Julio

(*) 9 de Julio: 53-52 9 de Julio

(*) San Lorenzo: 85-79 San Lorenzo

(*) 9 de Julio: 80-78 9 de Julio

(*) San Lorenzo: 76-70 San Lorenzo

(*) Corresponden a la serie actual.