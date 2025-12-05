Liga Argentina: Villa Mitre tiene que olvidarse rápido de lo que pasó anoche

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

En menos de 24 horas, parte del plantel de Villa Mitre tiene que cambiar el foco que tenía anoche puesto en la final del torneo local ante Pacífico, para afrontar, desde las 21, el partido como local ante Unión de Mar del Plata, por la Liga Argentina.

El partido en el José Martínez lo arbitran José Domínguez y Martín Pietromónaco.

Sin dudas se trata de todo un desafío, máxime después del golpe recibido anoche, tras perder el primer partido de la serie ante Pacífico.

Está claro que aquellos que no forman parte del plantel local (Fabián Sahdi, Luciano Tambucci, Emilio Giménez y Nicolás Guerrero), tienen que ser los más fuertes hoy para respaldar a los que vienen algo golpeados.

En cuanto a minutos, Alejo Blanco anoche jugó 26m48; Franco Pennacchiotti, 23m04; Federico Harina, 19m20; Julián Lorca, 19m19; Manuel Iglesias, 18m36 e Ignacio Alem, 14m03.

Respecto de la presencia de Pennacchiotti, si bien se fue expulsado el último partido ante Gimnasia, está habilitado para jugar porque ahora se aplican sanciones económicas en vez de suspensiones.

El tricolor comenzó ganando los dos partidos en nuestra ciudad, regresó de su primera gira sin victorias y le sumó la cuarta caída en fila, nuevamente en casa, ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

En consecuencia, está necesitando volver a la victoria, en este segundo partido de los cinco que completará como local.

Los restantes serán el martes 9, ante Pico; miércoles 17, frente a Ciclista y viernes 19, con Provincial.

Su rival, Unión, se ubica último en la Conferencia Sur, con dos victorias en 10 presentaciones, siendo el equipo de toda la Liga Argentina que más partidos disputó en la actual temporada.

Y en algo coinciden, además de no atravesar un buen momento: atrás están teniendo dificultades, porque mientras a Villa Mitre le anotan 85,2, mientras que a Unión le convierten 85,4 puntos por juego.

El principal anotador de los marplatenses es Matías Corneglia, promediando 14,3 puntos por juego, mientras que el puntaltense Juan Ignacio Bellozas, anota a razón de 13,8 por encuentro.

Son los dos más valiosos del equipo visitante, que cuenta, entre otros, con Álvaro Yarza, Matías Bernardini, Thiago Flossi y el panameño Guillermo Navarro.

Anoche

Los partidos de la Conferencia Sur de anoche arrojaron los siguientes resultados: Lanús 97, Viedma 74 y Pico 86, Rocamora 68.

Hoy

Esta noche también juegan Provincial-Pergamino Básquet, El Talar-Gimnasia y Central Entrerriano-Quilmes.