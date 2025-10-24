Porcinos: cuando la transformación exige ir más allá de la tecnología

Guillermo D. Rueda [email protected] Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

“El mercado del futuro no perdonará la mala gestión. Debemos estar disponibles y dispuestos a cambiar”.

El mensaje de Junior Salvador, director de Negocios de Agriness, una firma que brinda soluciones para la gestión de la producción en la industria porcina (también avícola y láctea en Brasil, y en el mundo), apunta al futuro del negocio en la Argentina.

Está claro de que la demanda por alimentos con alto contenido de proteínas, más allá de los cambios de hábitos de una importante franja de consumidores, se mantiene firme en todo el planeta, pero también en el mercado interno.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al igual que en la ganadería bovina, que repite algunos parámetros desde hace décadas y la producción se encuentra estancada (con atenuantes, se admite), el sector porcino requiere de una nueva gestión, ya que debe entenderse —según el propio Salvador— que la transformación no sede ser solo tecnológica, sino (profundamente) cultural.

El asesor reafirma este concepto cuando sostiene que el foco debe ir más allá de la producción de carne como una forma de redefinir el propósito central de la actividad: “Producimos alimento, no solo cerdos”.

En tal aspecto, alude a las granjas como verdaderos centros de información, ya que una instalación con un promedio de 650 hembras genera alrededor de 20 eventos zootécnicos diarios.

No obstante, el valor de esta vasta información se ve comprometido por la tardanza en la digitalización. Mientras que las 50 mejores granjas cargan la información de un evento en 8 días (o menos), el promedio del registro de datos en la Argentina asciende a 16 días.

“Este retraso tiene consecuencias directas. Sin datos en tiempo real, la toma de decisiones se ve seriamente limitada”, admite.

Por otra parte, y pese al avance de la automatización en áreas como alimentación y limpieza, tareas esenciales como el destete, o el servicio, siguen requiriendo mano de obra humana. Por esta razón, se sostiene que la capacitación del personal para comprender la relevancia de cada dato y acción resulta esencial, ya que las personas son el eslabón más importante de la cadena.

Sobre el uso de herramientas avanzadas como la inteligencia artificial, que se perfila para analizar grandes volúmenes de datos, Salvador es categórico al establecer sus límites: “La IA no reemplaza al trabajo humano ni mejora por sí sola los indicadores; depende de la calidad de los datos y de las personas que los implementan”.

Está claro: si la productividad se encuentra en baja, la cuestión debe interpretarse a partir de un problema de gestión.

Junior Salvador, director de Negocios de Agriness.

El análisis realizado sobre 200.000 hembras, que representa aproximadamente el 60 % del plantel nacional, confirma los desafíos críticos que marcan la agenda del sector, según resaltó Salvador en una charla de Provimi Cargill Nutrición Animal. Veamos:

—Productividad a la baja: en los últimos dos años (2023-2024), el promedio descendió a 28 lechones por hembra, una cifra muy inferior a las granjas de excelencia que alcanzan entre 38 y 41 animales.

—Altos descartes prematuros: el 44 % de las hembras son eliminadas antes de su tercer parto, cuando se requieren al menos tres para cubrir la inversión inicial.

—Vida productiva reducida: una hembra descartada (o muerta) produce en promedio solo 50 lechones en su vida (apenas cubriendo los costos básicos de alimentación).

—Ineficiencia operacional: la Argentina registra 20 días no productivos más por hembra que Brasil. Es decir, un claro indicador de ineficiencia.

Según el especialista, estas preocupantes cifras no se deben exclusivamente a problemas de genética o de nutrición, sino que tienen su raíz en problemas de gestión, como la presencia de hembras en servicio con cojeras, instalaciones y puntos de agua deficientes o la falta de espacio adecuado.

Ante este panorama, Salvador concluye que el sector debe definir —con precisión— los objetivos antes de invertir en tecnología, la cual corre el riesgo de volverse inútil sin una cultura de gestión adecuada.

OTROS TEMAS DE ESTA MISMA COLUMNA:

—Riego por pivote en el SOB: ¿cuáles son las claves a tener en cuenta?

—Cuando lo difícil no es llegar, sino mantenerse (léase Aldazábal en Bordeu)

—La ganadería, ante una Doble Nelson que presiona a los buenos precios

—Hambre oculta: ¿de qué manera se puede combatir desde la Argentina?

—Agricultura defensiva: un concepto que vuelve a abrir el debate

—Leche sin vacas: ¿revolución nutricional o ilusión biotecnológica?

—Arvejas y garbanzos en el SOB: algo más que una rotación para fijar nitrógeno al suelo

—Sorgo: ¿cuáles son las razones de la creciente demanda en el sudoeste bonaerense?

—El campo necesita una mirada de faros largos (incentivado por los DEX a la baja)

—El INTA que no miramos (y que necesitamos)

—Maquinaria agrícola: ¿se extenderá el repunte en las ventas?

—Regreso de los DEX: la región centro resignará alrededor de U$S 971 M

—Mercado lácteo: ¿cuáles son las razones del repunte de la actividad?

—El sector porcino redobla la apuesta: en 7 años quiere llegar a los 28,3 k/h/a

—Trigo: el paso de gigante que prometen los bioestimulantes

—Suelo, salud y alimentos: ¿cuál es el plan de la obra en el país?

—Carne vacuna: ¿cuáles son las oportunidades para producir en el país?

—Los suelos que no miramos (¿se están agotando?)

—¿Qué sector puede atraer inversiones por U$S 6.000 M en los próximos años?

—“El carbono es como el agua y el oxígeno. Sin él, no hay vida”

—De carne somos: prevén relevante subas en producción (y consumo) hacia 2033

—Pulverización: la eficiencia en las aplicaciones puede reducir el 80 % del uso del agua

—¿Qué tienen en común los árboles y los forrajes (incluso en regiones semiáridas)?

—¿Cuál es la situación del mercado de deuda para el campo argentino?

—Stock vacuno: ¿se prolongará la caída en el corriente año?

—Agenda urgente: hay que alimentar al mundo (pero también al suelo)

—¿Cuáles son los desafíos para la industria veterinaria nacional?

—La (debatida) trazabilidad electrónica deberá esperar hasta 2026

—Leche: las interferencias que impiden que la cadena cobre valor

—La producción aviar no para: 553 huevos por segundo en 2024

—Exportaciones agroindustriales: el desafío de superar el récord del 56 % (en volumen) de 2024

—Retenciones: del alivio del verano a la incertidumbre del invierno

—¿Por qué la siembra directa no es la meta (sino el camino a la agricultura sustentable)?

—La camioneta cuesta cada vez más toneladas (para el productor)

—Inédito: baja el consumo de la carne vacuna y la culpa no la tiene el precio

—Ganadería: los precios son buenos, pero la rentabilidad aún no tracciona

ESCENARIO AGROPECUARIO 2024: EN ESTE LINK APARECEN TODAS LAS COLUMNAS DEL AÑO

ESCENARIO AGROPECUARIO 2023: EN ESTE LINK APARECEN TODAS LAS COLUMNAS DEL AÑO

ESCENARIO AGROPECUARIO 2022: EN ESTE LINK APARECEN TODAS LAS COLUMNAS DEL AÑO