El balance del ultimo finde XL de 2025: más turistas, menos estadía y gastos por $249 mil millones

El último fin de semana largo del 2025, otorgado por el Día de la Inmaculada Concepción, trajo consigo un aumento en la cantidad de turistas que recorrieron el país y un gasto total de $249.370 millones, mientras que la estadia promedio bajó.

Así lo indica el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el que se detalla un aumento del 43,5% en la cantidad de turistas que recorrieron la Argentina frente al mismo fin de semana del 2023. En la misma fecha del 2024 no hubo feriado.

Menos estadía con más gasto

Con 1.377.810 turistas, la estadía promedio se redujo en comparación con el 2023: pasó de 2,6 días a dos noches. Esto se produce como consecuencia de un poder adquisitivo menor de las familias, que privilegian “escapadas más cortas, cercanas y de bajo costo presupuestario”, según detalla CAME.

A pesar de eso, el gasto promedio se incrementó un 8,8% en términos reales, pasando a ser de $90.495 por turista. “Este aumento refleja un mayor esfuerzo de consumo de los viajeros, que concentraron sus gastos en servicios esenciales y en experiencias de alto valor percibido”.

Contabilizando el total de los viajeros, se desembolsaron $249.370 millones a lo largo del fin de semana, lo que implicó una suba del 20,1% en términos reales frente al feriado del 2023. La CAME señala que los feriados largos del penúltimo y último mes del año vuelven a mostrar su relevancia como “dinamizadores tempranos” de la temporada estival.

“Históricamente el feriado de diciembre era más fuerte que el fin de semana largo de noviembre. Sin embargo, este año la tendencia se invirtió en la mayoría de las provincias, en parte porque el de fin de semana extralargo de noviembre fue de cuatro días”, explicaron desde la entidad gremial.

Destinos con mayor movimiento

Ciudad de Buenos Aires: recibió 107.000 visitantes nacionales e internacionales, quienes dejaron un impacto económico estimado en $27.000 millones. La ocupación hotelera promedio alcanzó el 76% y se posicionó como el segundo mejor receso de 2025, quedando por detrás del fin de semana largo de noviembre, cuando llegó al 85%.

Mar del Plata: con un combo de playa, gastronomía y una cartelera cultural importante, las reservas arrancaron en torno al 55% y finalizaron con una ocupación superior al 60%, que se fueron incrementando por la llegada de visitantes espontáneos.

Córdoba: el “finde XL” llegó con una agenda intensa y diversa en toda la provincia, combinando turismo activo, naturaleza, cultura, fe y patrimonio.

Puerto Iguazú: nuevamente, fue el destiuno estrella de Misiones. Contó con la presencia de turistas nacionales y extranjeros, atraídos por el buen clima, la calidad de los servicios y los accesos renovados que facilitaron la llegada al Parque Nacional.

Mendoza: con un gasto promedio diario que rondó los $90.000 por turista, la provincia tuvo un movimiento turístico significativo, pero más tranquilo que el de noviembre (impulsado por eventos masivos y por la llegada de visitantes atraídos por su oferta de naturaleza, vinos y cultura).

Ushuaia: La capital de Tierra del Fuego se consolidó como destino para el trail running en entornos naturales extremos. En cuanto a la provincia fueguina, contó con una estancia promedio superior al resto del país, 73% de ocupación hotelera y un gasto diario estimado en $ 317.000 por visitante.

Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes también se destacaron entre los destinos más elegidos.

Balance general

Desde que arrancó el 2025, se celebraron ocho fines de semana largos en donde viajaron 13.342.750 turistas por el país, representando un movimiento económico estimado en $2.971.578 millones (equivalente a US$2.030 millones).

“El impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, con beneficios para miles de Pequeñas y Medianas Empresas vinculadas con la actividad turística”, explicó la entidad que agrupa a más de 400 mil PyMEs. (NA)