La ganadería, ante una Doble Nelson que presiona a los buenos precios

Por varias (y variadas) razones, hoy el marco general del negocio ganadero bovino en la Argentina no deja de ser auspicioso. Más aún por tratarse de una actividad siempre observada con lentes de aumento en razón de la sensibilidad del producto generado (la carne, con las consiguientes repercursiones del precio en la góndola o en las carnicerías).

Puntualmente, yendo a la actividad productiva se puede concluir que la cría atraviesa uno de los mejores momentos de este último tiempo en función de los buenos precios, así como por lo obtenido con el refugo de vacas (léase descarte y envío a faena de las que no cumplen con esperados criterios reproductivos o de productividad).

Pero esa es solo una cara de la moneda.

“No podemos dejar de reconocer otras variables que también intervienen en el negocio y que, coyunturalmente, en los últimos dos meses han adquirido una ponderación creciente en las decisiones estratégicas que toma el productor”, aclara la Lic. María Julia Aiassa, analista de mercados cárnicos del Rosgan.

Es un tema que emerge en forma recurrente cuando se analizan los distintos aspectos de este negocio.

“La falta de crédito o, dicho de otro modo el elevado costo del capital, encarece considerablemente cualquier tipo de inversión, especialmente aquella que no proviene de fondos propios. Concretamente, el costo financiero es el que nos obliga a mirar la otra cara de este escenario de precios. Sucede que, en este contexto, y con los muy buenos valores que ofrece la hacienda, reponer esa invernada —más aún, ingresar al negocio desde cero sin contar con capital ya invertido en producción— resulta costoso”, añade.

La situación se traslada, como es lógico suponer, al engorde a corral.

Según el último informe de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF), un circuito de engorde convencional de 131 días —se ingresa con un ternero de 180 kilos netos y se egresa con un novillito terminado de 320 kilos— arroja un margen bruto negativo superior a los 20.000 pesos por cabeza.

“Ahora bien, si a este resultado se le suma el costo financiero, con tasas cercanas al 50 % anual, la pérdida puede multiplicarse por seis generando un déficit de más de $ 130.000 por cabeza. Bajo el mismo razonamiento, desde la óptica del criador, incluso con muy buenos valores de venta de la invernada, la retención de hacienda —indica Aiassa— también se torna costosa. Aun asumiendo una situación financiera sin pasivos significativos, el mismo costo de oportunidad de ese capital retenido resulta elevado”.

El marco del cuadro concluyó este martes 30, en coincidencia con un mercado estacional de escasez de terneros; es decir, un escenario ideal para el aumento de precios ante un bien escaso.

“Es un comportamiento estacional por el cual, una vez transcurridos los meses de mayor salida de terneros; esto es, entre abril y julio, la caída en el nivel de oferta suele generar una mayor presión sobre los valores de esta categoría. En este sentido, si graficamos la curva de estacionalidad del precio del ternero, expresando cada uno de los valores individuales como un índice respecto del promedio mensual de cada año, se observa claramente cuán determinante es el efecto que los distintos momentos de oferta tiene sobre el precio de esta hacienda”, detalla.

María Julia Aiassa, licenciada en Administración de Empresas con posgrado en Agronegocios por la Universidad de San Andrés.

Aiassa amplía los argumentos cuando dice que este comportamiento se confirma con los valores registrados por el ternero en el último remate de Rosgan: el índice de referencia correspondiente a este septiembre mostró una suba mensual del 10,5 %, situándose en niveles de 4.186 pesos el kilo vivo.

De todos modos, la consultora aclara: “No es la suba mensual lo que más se destaca, sino la trayectoria que vienen mostrando los precios a lo largo del año. Medido en pesos constantes, el valor actual del ternero es el más elevado para ese mes en los últimos 15 años (3.057 pesos el kilo vivo). A su vez, resulta un 38 % superior al valor registrado en septiembre del año pasado”.

