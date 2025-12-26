Trazabilidad electrónica: ¿por qué es lo mejor que le puede pasar a la ganadería?

Con la caravana electrónica no solo se garantiza el cumplimiento de normativas sanitarias y de calidad. / Fotos: Archivo La Nueva.

Guillermo D. Rueda [email protected] Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Por definición, la trazabilidad ganadera es el sistema que permite hacer un seguimiento individual del animal a lo largo de su ciclo de vida; esto es, desde el nacimiento hasta la comercialización. Cada movimiento, tratamiento sanitario o cambio en la alimentación queda allí registrado. De esta manera no solo se garantiza el cumplimiento de normativas sanitarias y de calidad, sino que se proporciona información valiosa para mejorar la eficiencia de un negocio que, actualmente en la Argentina, luego de muchos años se ha convertido en eso: en un negocio (rentable).

Lo formal es que, por Resolución del Senasa 530/2025, se dispuso que el binomio compuesto por una tarjeta visual y un dispositivo de identificación electrónica —botón, bolo ruminal o transpondedor inyectable— será de uso obligatorio para bovinos, bubalinos y cérvidos a partir de venidero jueves 1 de enero de 2026, tal como fue definido en la Resolución 71/2024 y su modificatoria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Para el caso puntual de los vacunos, los ganaderos deberán identificar a todos los terneros/as al momento del destete, o antes de su primer movimiento.

La normativa para la caravana electrónica establece, además, la implementación obligatoria de un microchip para los productores de equinos, tanto en el marco del Registro Nacional Individual de Équidos (Renie) como ante la realización de tareas sanitarias o tratamientos veterinarios farmacológicos que así lo requieran (de acuerdo a la normativa vigente).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Planteado así, no son pocos los desafíos —léase inquietudes, incertidumbre, reclamos y demás— que tiene el ganadero por delante. En tal sentido, una lectura la aporta Álvaro Oscar Figueras, líder de equipo de Control de Gestión de Albor: “En realidad, el verdadero desafío no es la caravana, sino cómo vas a manejar la información de tu hacienda para que este cambio juegue a tu favor y no en contra”.

Viendo el tema a partir de una (eventual) crisis a una oportunidad (que también responde a la exigencia de los mercados internos y externos), está claro que ningún productor se ha opuesto a su implementación, ya que permite:

—Conocer los costos reales de producción y los márgenes de rentabilidad.

—Llevar un control detallado del stock de hacienda y sus movimientos.

—Evaluar la valorización del capital de hacienda en tiempo real.

—Mejorar la gestión sanitaria y los tratamientos por caravana.

—Tomar decisiones estratégicas basadas en información confiable.

Más allá de esta herramienta, está comprobado que implementar un sistema de gestión con identificación individual también posibilita:

—Reducir pérdidas por enfermedad (entre un 5 y un 10 %).

—Aumentar la tasa de destete (desde el 2 hasta el 8 %.

—Mejorar la eficiencia de alimentación (en hasta un 15 %).

—Disminuir costos por errores operativos (entre un 10 y un 20 %).

—Aumentar el valor de venta del ganado (en hasta el 10 %) en razón mejores controles y certificación de calidad.

También se muestra con claridad que invertir en tecnología y en capacitación conlleva a menos errores de stock; mejor orden en sanidad y más confianza en los datos para decidir.

“Lo que complica no es la caravana, sino todo lo que viene atrás, ya que se requiere de más carga de datos, implica temor a equivocarse, que después nada cierre y el doble trabajo cuando los sistemas no se conectan, porque si no se define qué datos cargar, quién y dónde, la trazabilidad se vuelve un lío”, admite Figueras.

“En ese sentido, la manga pasa a ser el lugar crítico: si ahí no se registra bien, después es corregir y perseguir errores. Como con trazabilidad individual un error puede arrastrar a todo el sistema, hacen falta reglas claras: qué categorías identificar y qué eventos registrar”, insiste.

¿Cuál es la gran oportunidad desde el lado del productor ganadero? Que una gestión basada en datos confiables puede marcar la diferencia entre un negocio rentable y otro que no lo sea (o que sobrevive a duras penas).

La medida obligatoria, que ya se ha implementado en la mayoría de los países productores del mundo —en Uruguay se completó en 2011—, pasará a ser una anécdota con el correr de los meses y entonces ya nadie planteará las cuestiones que, en esta coyuntura, pesan a la hora de cambiar una manera tradicional de hacer ganadería en el país.

OTROS TEMAS DE ESTA MISMA COLUMNA:

—El campo y el tren de las oportunidades que pasó (pero está de regreso)

—El demandado maní argentino tiene un plan (que va más allá de las fronteras)

—Trigo mágico: la campaña récord (que llega con asteriscos)

—¿Cuál es el precio de la carne? La discusión volvió a la mesa de los argentinos

—Hacia otro título mundial: ya consumimos más de un huevo por día

—¿Qué saben y qué piensan los nuevos ingenieros sobre agronomía?

—Riego en el SOB: ¿cuáles son los niveles de los acuíferos?

—¿Se pueden construir sistemas agroalimentarios inclusivos y sostenibles?

—Porcinos: cuando la transformación exige ir más allá de la tecnología

—Riego por pivote en el SOB: ¿cuáles son las claves a tener en cuenta?

—Cuando lo difícil no es llegar, sino mantenerse (léase Aldazábal en Bordeu)

—La ganadería, ante una Doble Nelson que presiona a los buenos precios

—Hambre oculta: ¿de qué manera se puede combatir desde la Argentina?

—Agricultura defensiva: un concepto que vuelve a abrir el debate

—Leche sin vacas: ¿revolución nutricional o ilusión biotecnológica?

—Arvejas y garbanzos en el SOB: algo más que una rotación para fijar nitrógeno al suelo

—Sorgo: ¿cuáles son las razones de la creciente demanda en el sudoeste bonaerense?

—El campo necesita una mirada de faros largos (incentivado por los DEX a la baja)

—El INTA que no miramos (y que necesitamos)

—Maquinaria agrícola: ¿se extenderá el repunte en las ventas?

—Regreso de los DEX: la región centro resignará alrededor de U$S 971 M

—Mercado lácteo: ¿cuáles son las razones del repunte de la actividad?

—El sector porcino redobla la apuesta: en 7 años quiere llegar a los 28,3 k/h/a

—Trigo: el paso de gigante que prometen los bioestimulantes

—Suelo, salud y alimentos: ¿cuál es el plan de la obra en el país?

—Carne vacuna: ¿cuáles son las oportunidades para producir en el país?

—Los suelos que no miramos (¿se están agotando?)

—¿Qué sector puede atraer inversiones por U$S 6.000 M en los próximos años?

—“El carbono es como el agua y el oxígeno. Sin él, no hay vida”

—De carne somos: prevén relevante subas en producción (y consumo) hacia 2033

—Pulverización: la eficiencia en las aplicaciones puede reducir el 80 % del uso del agua

—¿Qué tienen en común los árboles y los forrajes (incluso en regiones semiáridas)?

—¿Cuál es la situación del mercado de deuda para el campo argentino?

—Stock vacuno: ¿se prolongará la caída en el corriente año?

—Agenda urgente: hay que alimentar al mundo (pero también al suelo)

—¿Cuáles son los desafíos para la industria veterinaria nacional?

—La (debatida) trazabilidad electrónica deberá esperar hasta 2026

—Leche: las interferencias que impiden que la cadena cobre valor

—La producción aviar no para: 553 huevos por segundo en 2024

—Exportaciones agroindustriales: el desafío de superar el récord del 56 % (en volumen) de 2024

—Retenciones: del alivio del verano a la incertidumbre del invierno

—¿Por qué la siembra directa no es la meta (sino el camino a la agricultura sustentable)?

—La camioneta cuesta cada vez más toneladas (para el productor)

—Inédito: baja el consumo de la carne vacuna y la culpa no la tiene el precio

—Ganadería: los precios son buenos, pero la rentabilidad aún no tracciona

ESCENARIO AGROPECUARIO 2024: EN ESTE LINK APARECEN TODAS LAS COLUMNAS DEL AÑO

ESCENARIO AGROPECUARIO 2023: EN ESTE LINK APARECEN TODAS LAS COLUMNAS DEL AÑO

ESCENARIO AGROPECUARIO 2022: EN ESTE LINK APARECEN TODAS LAS COLUMNAS DEL AÑO