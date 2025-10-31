¿Se pueden construir sistemas agroalimentarios inclusivos y sostenibles?

Guillermo D. Rueda [email protected] Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

“El verdadero desafío no es solo producir más, sino producir futuro”.

La frase del Ing. Agr. Tomás Loewy, quien reside en la ciudad, posee un extensa trayectoria en el INTA Bordenave y es referente de la ONG proyectodepais.com.ar, se produce tras el día mundial de la alimentación, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el fin de sensibilizar acerca de los desafíos globales y promover la cooperación en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza, a partir de la construcción de sistemas agroalimentarios más justos, inclusivos y sostenibles.

“Entre los gobiernos de todos los países del mundo y sus ciudadanos podremos construir sistemas agroalimentarios más justos, un futuro mejor y, principalmente, no dejar a nadie atrás”, añade —por su parte— María Laura Escuder, oficial de programas de la representación de la FAO en la Argentina.

En tal sentido, la transformación de los sistemas agroalimentarios, la reducción de pérdidas y desperdicios, el consumo responsable, la protección de los ecosistemas y, especialmente, la producción local sostenible son ejes centrales de ese trabajo conjunto.

El rol de los gobiernos incluye políticas públicas integrales e inclusivas y desempeñan un rol fundamental en impulsar el desarrollo sostenible de los sistemas agroalimentarios y la protección del ambiente. La ciudadanía, en tanto, contribuye al cambio mediante decisiones cotidianas de consumo y producción responsables, que fortalecen la seguridad alimentaria y el bienestar común.

Ahora bien. Lo que plantea Loewy es la sostenibilidad agrícola a partir de repensar el modelo agroalimentario como una de las claves para equilibrar territorio, producción y futuro (en este caso de la Argentina). Y que, así, las pymes rurales y la agricultura familiar se constituyan en el motor de una transformación estructural.

“Nuestro complejo agroalimentario arrastra tres grandes fallas estructurales”, asegura.

Ing. Agr. Tomás Loewy, autor del libro “Ordenamiento glocal, un paisaje necesario”.

“La primera es perceptual: se lo trata como sector económico y homogéneo, léase campo, cuando en realidad es diverso y sistémico. La segunda es insolvencia: no se adapta ni aporta a los desafíos mundiales de seguridad alimentaria y ambiental. La tercera es económica y cultural: predomina un modelo agroindustrial - agronegocio, que se presenta como moderno y eficiente, pero que no es sostenible”, dice.

También asegura que, frente a un esquema concentrador y deslocalizador, las pequeñas y medianas empresas agropecuarias se presentan como una solución estratégica, ya que son capaces de generar paisajes locales resilientes y con identidad, incorporando buenas prácticas agrícolas (BPA).

“Estos atributos, basados en tecnologías de procesos, bajos insumos o agroecología, son la vía más directa hacia una agricultura verdaderamente sostenible”, asegura.

Loewy, quien es de Colonia Lapin, en el partido de Adolfo Alsina, y ha escrito del libro “Ordenamiento glocal, un paisaje necesario”, donde hace una migración conceptual del ordenamiento territorial conocido en espacios nacionales hacia el ámbito mundial, entiende que la contracción de la agricultura familiar y el éxodo rural son síntomas de una desarticulación territorial más profunda y que revertir esa tendencia requiere una política de Estado, dentro de un proyecto nacional que priorice la desconcentración y el repoblamiento del interior. Y aporta un dato clave: hoy, el 93 % de los argentinos vive en ciudades y un tercio de la población se concentra en apenas el 1 % del territorio.

Siguiendo el mismo hilo, en el listado para lograr el objetivo de erradicar el hambre y la malnutrición, la FAO apoya a los denominados #HéroesDeLaAlimentación; esto es, se procura visibilizar el trabajo de productores y trabajadores que viven en el campo y garantizan alimentos cada día todos los días. ¿Alcanza? No. Pero es la base firme para construir —a futuro— sistemas agroalimentarios más justos, inclusivos y sostenibles, lo que responde al título de este artículo.

