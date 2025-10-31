Franco Colapinto, muy cerca de Meri Deal, cantante de “Toco para vos”

El piloto y la cantante se vieron en un after luego del Gran Premio de México (Foto redes sociales)

Franco Colapinto vuelve a encabezar los titulares de los portales, no por sus carreras en Fórmula 1, sino por su escandalosa vida amorosa. El joven piloto fue captado en una situación comprometedora con la ex cantante de Toco Para Vos, Meri Deal.

En la trasmisión de LAM del pasado jueves, Pepe Ochoa reveló las imágenes exclusivas del encuentro entre los famosos y compartió los detalles de lo sucedido en un club nocturno en México.

“Franco Colapinto corrió en México, hizo su carrera, hicieron un cierre del ciclo, una fiesta. Fue el domingo que pasó. Ella se apersonó, entraron, obviamente estaban el VIP”, explicó.

En la pantalla mostraron el primero de dos videos, donde Ochoa describe el coqueteo inicial que ocurrió entre ambos: “Te hablo un poquito al oído, te hablo un poquito acá, un poquito allá, arrancaron medio timidones. Pero los terminaron. Pero él de repente puso sexta, piloto de carrera”.

En las segundas imágenes que mostraron en pantalla, se puede ver al piloto y la cantante en una situación más íntima, que finalizó con los dos yéndose juntos de la celebración: “Él la toma desde atrás y luego se retiraron juntos”. (N/A)