“Fiesta Enclave”: ritmo, estética y público en movimiento.

La escena local vuelve a vibrar con fuerza: Enclave, el grupo de percusión bahiense que transformó el escenario en un espacio de celebración colectiva, se presenta nuevamente con su propuesta “Fiesta Enclave” en el Teatro Rossini.

Más que un concierto, es una experiencia donde sonido, movimiento y participación se combinan para hacer del público un protagonista más. A partir de señas, miradas y gestos, los músicos dirigen la energía del momento, generando climas que van desde lo festivo hasta lo profundamente emotivo.

Con una puesta estética potente y una invitación constante al baile, la fiesta se convierte en un ritual compartido, donde el ritmo reúne y contagia.

Las entradas ya están disponibles en ticketbahia.com.