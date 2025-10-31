Bahía Blanca | Viernes, 31 de octubre

23.6°

Bahía Blanca | Viernes, 31 de octubre

23.6°

Bahía Blanca | Viernes, 31 de octubre

23.6°
Básquetbol.

Provincial U17 Femenino: Bahía define esta tarde con Tres Arroyos el número 1 de la zona

Esta mañana se jugó la segunda fecha, en canchas de Olimpo e Independiente.

Tres arroyos ganó con comodidad hoy en el debut. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Se disputó esta mañana la segunda fecha del 7º Provincial U17 Femenino que se desarrolla en Olimpo e Independiente de nuestra ciudad, ganando Tres Arroyos, por la zona Sur y Junín, en la Norte.

Noticias Relacionadas

Tres Arroyos, en su debut, venció a Mar del Plata, por 55 a 28, a quien anoche también superó Bahía.

La destacada fue Pilar Aymonino con 14 puntos, más 8 rebotes.

Si bien no tuvo un buen debut, una de las jugadoras más desequilibrantes de las tresaroyenses es Daniel Olivera (Nº10), a quien Bahía tendrá que saber controlar.

Por lo tanto, en el segundo turno de esta jornada, Bahía y Tres Arroyos definirán quién se queda con el número 1 del grupo, ya pensando en el cruce de semifinales.

En la otra zona, Junín derrotó a Pergamino, por 67 a 40, con 23 puntos (4-7 en triples, 4-6 en dobles y 3-4 en libres) de Simona Bertonazzi.

Ayer, en la fecha inaugural, La Plata había vencido a Junín, por 83 a 58.

Lo que sigue

Esta tarde, desde las 18.30, se enfrentarán Bahía-Tres Arroyos (en Olimpo) y, al mismo horario, La Plata-Pergamino (en Independiente).

Mañana sábado, a las 10.30, jugarán por el quinto puesto, en Olimpo.

En tanto, desde las 18 se disputará una semifinal y a las 20, la otra, ambas en Olimpo.

Mientras que el domingo, en Independiente jugarán por el tercer puesto, a las 10 y la final será en Olimpo, a las 10.30.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
El país.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE