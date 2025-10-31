Provincial U17 Femenino: Bahía define esta tarde con Tres Arroyos el número 1 de la zona

Tres arroyos ganó con comodidad hoy en el debut. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Se disputó esta mañana la segunda fecha del 7º Provincial U17 Femenino que se desarrolla en Olimpo e Independiente de nuestra ciudad, ganando Tres Arroyos, por la zona Sur y Junín, en la Norte.

Tres Arroyos, en su debut, venció a Mar del Plata, por 55 a 28, a quien anoche también superó Bahía.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La destacada fue Pilar Aymonino con 14 puntos, más 8 rebotes.

Si bien no tuvo un buen debut, una de las jugadoras más desequilibrantes de las tresaroyenses es Daniel Olivera (Nº10), a quien Bahía tendrá que saber controlar.

Por lo tanto, en el segundo turno de esta jornada, Bahía y Tres Arroyos definirán quién se queda con el número 1 del grupo, ya pensando en el cruce de semifinales.

En la otra zona, Junín derrotó a Pergamino, por 67 a 40, con 23 puntos (4-7 en triples, 4-6 en dobles y 3-4 en libres) de Simona Bertonazzi.

Ayer, en la fecha inaugural, La Plata había vencido a Junín, por 83 a 58.

Lo que sigue

Esta tarde, desde las 18.30, se enfrentarán Bahía-Tres Arroyos (en Olimpo) y, al mismo horario, La Plata-Pergamino (en Independiente).

Mañana sábado, a las 10.30, jugarán por el quinto puesto, en Olimpo.

En tanto, desde las 18 se disputará una semifinal y a las 20, la otra, ambas en Olimpo.

Mientras que el domingo, en Independiente jugarán por el tercer puesto, a las 10 y la final será en Olimpo, a las 10.30.