Cayó de su moto al engancharse con un cable y terminó hospitalizado

Un motociclista de 20 años, identificado como Ignacio Jonathan Escobar, resultó con una fractura en su mano izquierda tras un accidente ocurrido anoche, alrededor de las 22.10, en la intersección de Cuyo y Zapiola.

Según informaron fuentes oficiales, Escobar circulaba a bordo de una motocicleta Keller cuando la rueda delantera del rodado se enredó con un cable de una empresa de telefonía, el cual se encontraba colgado desde un poste de alumbrado público y extendido sobre la cinta asfáltica, obstruyendo el paso vehicular.

Producto del impacto y la posterior caída, el joven fue trasladado por la ambulancia del servicio Siempre hacia el Hospital Municipal, donde fue atendido sin riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas y de Defensa Civil.