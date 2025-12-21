Buscan a tres delincuentes que robaron un autoservicio en Villa Nocito

La Policía está buscando a tres personas que en la tarde del domingo robaron un autoservicio ubicado en Villa Nocito.

El hecho ocurrió en Maldonado al 1.800, en el comercio Autoservicio Ceci.

Según se indicó, al lugar ingresaron tres desconocidos de entre 17 y 25 años de edad, quienes atacaron a golpes al empleado en la caja y robaron dinero en efectivo y una caja con atados de cigarrillos distintas marcas.

Además, al escaparse efectuaron varios disparos al aire con arma de fuego.

Por el momento se desconoce cuál fue la suma de dinero que robaron.

También se están analizando las cámaras de seguridad para determinar la identidad de los delincuentes.

Las actuaciones son por Robo agravado por uso de arma de fuego apta para disparo.