Nuevo peritaje para un hombre de 82 años acusado de abusar de su nieta

El juicio al acusado se iba a realizar en 2024, pero se suspendió porque no estaría apto.

La Justicia bahiense aceptó el pedido de la abogada de la familia de una joven que denunció haber sido abusada por su abuelo paterno y ordenó la realización de un nuevo peritaje al acusado, aunque esta vez a cargo de una psicóloga de la Asesoría Pericial.

Es que las primeras evaluaciones al imputado, de 82 años, fueron dirigidas por una perito médica psiquiatra, quien concluyó que el denunciado "no tiene capacidad para declarar en juicio, para comprender el proceso penal y las posibles consecuencias ni para brindar ni recibir información normalmente".

En contrapartida, la fiscalía y la querella, ejercida por la letrada María Fernanda Petersen, plantean que el procesado está en condiciones de ser sometido a un juicio oral para responder en relación con el delito que se le atribuye: abuso sexual reiterado agravado por el vínculo.

De hecho, la madre de la supuesta víctima aportó a la investigación al menos dos videos en los cuales se ve al presunto depravado lúcido y expresándose con total normalidad, lo que contradice los informes de la perito psiquiatra y confirmaría la aptitud del anciano para ser enjuiciado.

A mediados de esta semana, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 dispuso que el acusado participe de una entrevista coordinada por una licenciada en Psicología de la Asesoría.

Ahora se tiene que fijar fecha para el desarrollo de la nueva diligencia, según informó la doctora Petersen.

"La perito que le practicó las primeras evaluaciones al imputado es médica psiquiatra. Lo que planteamos con la fiscalía fue que el peritaje lo haga una perito psicóloga para poder tener mayores precisiones y también plantear fundamentos desde el punto de vista psicológico", manifestó la fuente consultada por La Nueva.

Con domiciliaria

El grupo familiar de la chica aparentemente abusada, presentado en la causa como particular damnificado, pretende además que el supuesto agresor vuelva a estar preso en una cárcel hasta el posible desarrollo del debate.

El abuelo de la joven cumple arresto domiciliario desde que tuvo un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico durante su detención en un establecimiento carcelario.

Esta situación derivó en la suspensión del juicio en el que se iba a analizar la conducta del anciano, programado originalmente para diciembre de 2024 y a cargo del cuerpo de enjuiciamiento mencionado.

"La defensa argumentó problemas de salud de su cliente, que estuvo internado y se le dio arresto domiciliario. Se fijó fecha de juicio y previamente el defensor del imputado había planteado que su asistido no podía hablar, no comprendía ni tenía capacidad para estar en juicio", explicó Petersen.

Tres pericias

Desde ese momento, una perito psiquiatra oficial evaluó al acusado en al menos tres oportunidades.

De acuerdo con estos estudios, el adulto mayor investigado tampoco sería capaz de "comprender que está acusado" ni entendería cuáles son las "funciones del fiscal, el defensor y el juez, ni tendría capacidad para "comprender y comunicarse adecuadamente con su defensor".

El denunciado tampoco podría "comprender testimonios y proponer contrainterrogatorios".

Al respecto, Petersen había enfatizado que en el expediente no figuran los "fundamentos" de la perito psiquiatra interviniente.

"Por eso presenté un escrito pidiendo que amplíe acerca de por qué resolvió que el imputado no tiene la capacidad de estar en juicio, conclusión que es totalmente contraria a los videos en los que se ve al acusado, y que acompañamos en el expediente", agregó Petersen.

En las filmaciones se ve al imputado "espléndido, ubicado en tiempo y espacio, haciendo ejercicio y comprendiendo perfectamente de qué se lo acusa", según aseguró la madre de la joven.

"También presentamos un testigo que relata que el tipo hace sus compras, usa (código) QR y paga perfectamente bien con efectivo; hasta tuvo conversaciones en las que el acusado se comunicó perfectamente".

"Le pedimos al fiscal que tenga en cuenta estas pruebas y, cuando se realizó una nueva pericia, la misma perito concluyó que el denunciado no está apto para un juicio", finalizó la denunciante.

Entre 2015 y 2019

Reiterados. Los supuestos delitos contra la integridad sexual de la menor de edad se habrían consumado entre 2015 y 2019, en el domicilio del acusado, ubicado en el barrio Sánchez Elía, adonde su nieta concurría los fines de semana.

Período. La presunta víctima tenía entre 11 y 14 años cuando, al parecer, fue sometida por su abuelo.

Prueba. Como medio de prueba, la familia de la joven presentó dos videos en los que se ve al acusado respondiendo preguntas. Asegura que es inocente y que la madre de su nieta "convenció" a la chica para que "mienta". También dice que después del ACV no se "acordaba dónde vivía ni de las calles".

Lucha. La mamá de la chica remarcó que desde hace más de tres años "lucha" para que el presunto agresor sexual esté privado de la libertad en una cárcel.

Trámite. La investigación de la causa está a cargo del fiscal de delitos sexuales Marcelo Romero Jardín, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14.