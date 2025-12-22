Speedway: el inglés Drew Kemp avanzó un lugar y ganó la final del 500 en Daireaux

El inglés Drew Kemp (que había sido segundo en la primera fecha), se adjudicó la final del 500cc. correspondiente a la segunda fecha del Internacional de Speedway.

La misma se disputó este domingo en la pista del Club Social y Deportivo Guglieri, de Daireaux.

Los mejores puntajes de la noche y que clasificaron directo a la final fueron el olavarriense Cristian Zubillaga y el local Facundo Albín.

En la primera semifinal Eber Ampugnani fue primero y se ganó el derecho a la competencia decisiva.

Esta batería tuvo que largarse en dos oportunidades, tras la caída de Facundo Cuello, participando también el ucraniano Danko Hladkovskyi (segundo) y Matías Galdós (tercero).

En la segunda semifinal se impuso Kemp, delante de Agustín Kreder, Roman Kapustin y Lisandro Lobos.

Desde la empalizada largó cruzado el inglés en la final tomando la punta de la misma.

En tanto, Cristian Zubillaga, después de consolidarse en el segundo lugar, lo corrió por fuera al inglés, que mantuvo el ritmo durante los cuatro giros.

Tercero terminó Albín (ganador de la primera fecha) y cuarto Ampugnani.

Repetido

En tanto, en el 200cc. el vencedor se repitió: Félix Schell.

El campeón, quien venía segundo, lejos del líder Giuliano Ciarrochi aprovechó que rompió el puntero y, como en la fecha inaugural, se quedó con la final.

Segundo terminó Ezequiel Isnard y tercero Fabricio Moreno.

Las fechas

Domingo 28/12: en Bahía.

Sábado 3/1: en Casares.

Martes 6/1: en Bahía.

Sábado 10/1: en Bolívar.

Domingo 18/1: en Bahía.

Domingo 25/1: en Bahía.

Sábado 31/1: en Casares.

Martes 3/2: en Bahía.

Martes 10/2: en Bolívar.

Sábado 14/2: en Bahía.