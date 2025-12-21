Conmoción por la muerte de James Ransone, actor de “It” y “The Wire”, a los 46 años

El actor estadounidense James Ransone, conocido por su participación en la aclamada serie The Wire y en la película It: Capítulo 2, falleció a los 46 años, de acuerdo con información difundida por el portal TMZ.

Según el reporte, autoridades acudieron a una residencia tras recibir una llamada de emergencia, donde se realizó el informe correspondiente sin que se encontraran indicios de un acto delictivo.

El Departamento de Policía de Los Ángeles participó en las primeras diligencias y posteriormente el caso quedó a cargo de la oficina del forense del condado.

Medios especializados que citan al sitio oficial del forense de Los Ángeles señalaron que la causa de muerte fue catalogada como suicidio, información que también fue confirmada por TMZ. De acuerdo con medios locales, el fallecimiento ocurrió el viernes pasado, aunque no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias del deceso.

James Ransone construyó una carrera reconocida en cine y televisión, destacando por sus interpretaciones intensas y personajes complejos.

Fue especialmente recordado por su trabajo en “The Wire”, considerada una de las mejores series de la historia de la televisión, así como por su participación en “It: Capítulo 2”, donde interpretó a Eddie Kaspbrak en su versión adulta.

Ante la dolorosa pérdida, su esposa, Jamie McPhee, decidió canalizar el duelo hacia una causa solidaria. A través de sus redes sociales, inició una campaña de recaudación de fondos destinada a la National Alliance on Mental Illness (NAMI).

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la prevención y brindar asistencia a personas que atraviesan enfermedades de salud mental, buscando transformar la tragedia en un mensaje de apoyo para quienes lo necesitan. (Capital México y NA)

Ante situaciones de emergencia podés comunicarte con la línea municipal 107. En prevención y atención trabajan la Unidad Operativa de Consultas en Salud Mental y el equipo Red de Vidas (4551159 - 2914261642) / Desde todo el país podés contactarte con el Centro de Asistencia al Suicida: 0800 345 1435 o 135.