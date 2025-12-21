Oficial: River anunció a Aníbal Moreno como refuerzo para 2026

River se movió rápido en el mercado de pases y este domingo confirmó la contratación del mediocampista argentino Aníbal Moreno para 2026 luego de la reciente incorporación de Fausto Vera en aquel sector del campo.

El conjunto millonario compró la totalidad del pase del ex-Palmeiras y Racing, quien tras hacerse la revisión médica firmó su contrato con la institución hasta diciembre de 2029.

El futbolista oriundo de Catamarca disputó un total de 117 partidos con el Verdao en los que convirtió cuatro goles. Además, consiguió el título del Campeonato Paulista en 2024 marcando un tanto en dicha final ante Santos.

El elenco de Núñez anunció recientemente la llegada de Fausto Vera, mediocampista del Atlético Mineiro de Brasil, a préstamo con opción de compra hasta 2026 y dos días más tarde cerró a Moreno como refuerzo.

Uno de los objetivos de Marcelo Gallardo, entrenador del cuadro riverplatense, era renovar el centro del campo y en pocos días del mercado de pases, la dirigencia de River, comandada por Stefano Di Carlo, se movió rápido para abrochar dos incorporaciones.

No obstante, la “Banda” todavía continúa activo en la corriente ventana de transferencias y puso los ojos sobre Facundo Mura, lateral derecho que finaliza contrato con Racing a fin de año, y Jhohan Romaña.

De esta manera, según trascendió, el “Millonario” compró el 100% de la ficha del jugador en 7 millones de dólares y ya podrá sumarse a la pretemporada para comenzar a trabajar bajo las ordenes del “Muñeco” de cara a la siguiente campaña donde los de Núñez tendrán triple competencia (Liga Profesional – Copa Sudamericana – Copa Argentina). (NA)