Se definió el fixture del Torneo Apertura 2026: con quienes juegan Boca y River
El ‘Xeneize’ y el ‘Millonario’, al igual que el resto de equipos del fútbol argentino, ya conocen el calendario para el certamen del primer semestre del 2026.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el fixture de los equipos para el Torneo Apertura 2026 de la liga profesional luego de que ambas zonas del certamen fueran sorteadas el pasado miércoles.
Tras el evento que tuvo lugar el día de ayer en el predio Lionel Andrés Messi, se definió que Boca arrancará ante Deportivo Riestra en La Bombonera, mientras que River visitará a Barracas.
Como plato fuerte de la competencia que durará el primer semestre del próximo año, el Superclásico tendrá lugar en la decimoquinta fecha en el Monumental. En tanto, el Clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing será en el marco de la decimotercera jornada en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
Asimismo, en la decimocuarta cita del Torneo Apertura 2026, el ‘Xeneize’ recibirá al ‘Rojo’ en Brandsen 805. Por su parte, el ‘Millonario’ visitará el Cilindro para enfrentarse ante la ‘Academia’. De esta manera, habrá una seguidilla de clásicos que frenarán a todos los simpatizantes del fútbol del país.
Por otro lado, San Lorenzo deberá medirse ante Huracán en Parque Patricios en la fecha 4 del campeonato local. Además, Newell´s y Rosario Central harán lo propio en la octava y Estudiantes y Gimnasia en la quinta. Por último, Belgrano y Talleres de Córdoba se verán las caras en la undécima jornada.
El fixture completo del Torneo Apertura 2026
Fecha 1
Interzonal:
Aldosivi – Defensa y Justicia
Zona A
Boca – Deportivo Riestra
Independiente – Estudiantes
Talleres – Newell’s
Instituto – Vélez
Unión – Platense
San Lorenzo – Lanús
Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)
Zona B
Barracas Central – River
Gimnasia – Racing
Rosario Central – Belgrano
Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)
Argentinos – Sarmiento
Banfield – Huracán
Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán
Fecha 2
Interzonal:
Atlético Tucumán – Central Córdoba
Zona A
Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo
Lanús – Unión
Platense – Instituto
Vélez – Talleres
Newell’s – Independiente
Estudiantes – Boca
Deportivo Riestra – Defensa y Justicia
Zona B
Huracán – Independiente Rivadavia Mza.
Sarmiento – Banfield
Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos
Belgrano – Tigre
Racing – Rosario Central
River – Gimnasia
Aldosivi – Barracas Central
Fecha 3
Interzonal:
Barracas Central – Deportivo Riestra
Zona A
Defensa y Justicia – Estudiantes
Boca – Newell’s
Independiente – Vélez
Talleres – Platense
Instituto – Lanús
Unión – Gimnasia (Mza.)
San Lorenzo – Central Córdoba
Zona B
Gimnasia – Aldosivi
Rosario Central – River
Tigre – Racing
Argentinos – Belgrano
Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)
Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento
Atlético Tucumán – Huracán
Fecha 4
Interzonal:
Huracán – San Lorenzo
Zona A
Central Córdoba – Unión
Gimnasia (Mza.) – Instituto
Lanús – Talleres
Platense – Independiente
Vélez – Boca
Newell’s – Defensa y Justicia
Estudiantes – Deportivo Riestra
Zona B
Sarmiento – Atlético Tucumán
Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.
Belgrano – Banfield
Racing – Argentinos
River – Tigre
Aldosivi – Rosario Central
Barracas Central – Gimnasia
Fecha 5
Interzonal:
Gimnasia – Estudiantes
Zona A
Deportivo Riestra – Newell’s
Defensa y Justicia – Vélez
Boca – Platense
Independiente – Lanús
Talleres – Gimnasia (Mza.)
Instituto – Central Córdoba
Unión – San Lorenzo
Zona B
Rosario Central – Barracas Central
Tigre – Aldosivi
Argentinos – River
Banfield – Racing
Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano
Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)
Huracán – Sarmiento
Fecha 6
Interzonal
Vélez – River
Platense – Barracas Central
Rosario Central – Talleres
Estudiantes – Sarmiento
Defensa y Justicia – Belgrano
Argentinos – Lanús
Boca – Racing
Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
Unión – Aldosivi
Instituto – Atlético Tucumán
San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
Central Córdoba – Tigre
Deportivo Riestra – Huracán
Banfield – Newell’s
Fecha 7
Interzonal:
Sarmiento – Unión
Zona A
San Lorenzo – Instituto
Central Córdoba – Talleres
Gimnasia (Mza.) – Independiente
Lanús – Boca
Platense – Defensa y Justicia
Vélez – Deportivo Riestra
Newell’s – Estudiantes
Zona B
Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán
Belgrano – Atlético Tucumán
Racing – Independiente Rivadavia Mza.
River – Banfield
Aldosivi – Argentinos
Barracas Central – Tigre
Gimnasia – Rosario Central
Fecha 8
Interzonal:
Newell’s – Rosario Central
Zona A
Estudiantes – Vélez
Deportivo Riestra – Platense
Defensa y Justicia – Lanús
Boca – Gimnasia (Mza.)
Independiente – Central Córdoba
Talleres – San Lorenzo
Instituto – Unión
Zona B
Tigre – Gimnasia
Argentinos – Barracas Central
Banfield – Aldosivi
Independiente Rivadavia Mza. – River
Atlético Tucumán – Racing
Huracán – Belgrano
Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)
Fecha 9
Interzonal:
Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto
Zona A
Unión – Talleres
San Lorenzo – Independiente
Central Córdoba – Boca
Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
Lanús – Deportivo Riestra
Platense – Estudiantes
Vélez – Newell’s
Zona B
Belgrano – Sarmiento
Racing – Huracán
River – Atlético Tucumán
Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza
Barracas Central – Banfield
Gimnasia – Argentinos
Rosario Central – Tigre
Fecha 10
Interzonal:
Tigre – Vélez
Zona A
Newell´s – Platense
Estudiantes – Lanús
Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)
Defensa y Justicia – Central Córdoba
Boca – San Lorenzo
Independiente – Unión
Talleres – Instituto
Zona B
Argentinos – Rosario Central
Banfield – Gimnasia
Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central
Atlético Tucumán – Aldosivi
Huracán – River
Sarmiento – Racing
Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano
Fecha 11
Interzonal:
Belgrano – Talleres
Zona A
Instituto – Independiente
Unión – Boca
San Lorenzo – Defensa y Justicia
Central Córdoba – Deportivo Riestra
Gimnasia (Mza.) – Estudiantes
Lanús – Newell’s
Platense – Vélez
Zona B
Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)
River – Sarmiento
Aldosivi – Huracán
Barracas Central – Atlético Tucumán
Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.
Rosario Central – Banfield
Tigre – Argentinos
Fecha 12
Interzonal:
Argentinos – Platense
Zona A
Vélez – Lanús
Newell’s – Gimnasia (Mza.)
Estudiantes – Central Córdoba
Deportivo Riestra – San Lorenzo
Defensa y Justicia – Unión
Boca – Instituto
Independiente – Talleres
Zona B
Banfield – Tigre
Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central
Atlético Tucumán – Gimnasia
Huracán – Barracas Central
Sarmiento – Aldosivi
Estudiantes (Río Cuarto) – River
Belgrano – Racing
Fecha 13
Interzonal:
Independiente – Racing
Zona A
Talleres – Boca
Instituto – Defensa y Justicia
Unión – Deportivo Riestra
San Lorenzo – Estudiantes
Central Córdoba – Newell’s
Gimnasia (Mza.) – Vélez
Lanús – Platense
Zona B
River – Belgrano
Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
Barracas Central – Sarmiento
Gimnasia – Huracán
Rosario Central – Atlético Tucumán
Tigre – Independiente Rivadavia Mza.
Argentinos – Banfield
Fecha 14
Interzonal:
Lanús – Banfield
Zona A
Platense – Gimnasia (Mza.)
Vélez – Central Córdoba
Newell’s – San Lorenzo
Estudiantes – Unión
Deportivo Riestra – Instituto
Defensa y Justicia – Talleres
Boca – Independiente
Zona B
Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos
Atlético Tucumán – Tigre
Huracán – Rosario Central
Sarmiento – Gimnasia
Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central
Belgrano – Aldosivi
Racing – River
Fecha 15
Interzonal:
River – Boca
Zona A
Independiente – Defensa y Justicia
Talleres – Deportivo Riestra
Instituto – Estudiantes
Unión – Newell’s
San Lorenzo – Vélez
Central Córdoba – Platense
Gimnasia (Mza.) – Lanús
Zona B
Aldosivi – Racing
Barracas Central – Belgrano
Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
Rosario Central – Sarmiento
Tigre – Huracán
Argentinos – Atlético Tucumán
Banfield – Independiente Rivadavia Mza.
Fecha 16
Interzonal:
Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)
Zona A
Lanús – Central Córdoba
Platense – San Lorenzo
Vélez – Unión
Newell’s – Instituto
Estudiantes – Talleres
Deportivo Riestra – Independiente
Defensa y Justicia – Boca
Zona B
Atlético Tucumán – Banfield
Huracán – Argentinos
Sarmiento – Tigre
Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
Belgrano – Gimnasia
Racing – Barracas Central
River – Aldosivi