Fútbol.

Se definió el fixture del Torneo Apertura 2026: con quienes juegan Boca y River

El ‘Xeneize’ y el ‘Millonario’, al igual que el resto de equipos del fútbol argentino, ya conocen el calendario para el certamen del primer semestre del 2026.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el fixture de los equipos para el Torneo Apertura 2026 de la liga profesional luego de que ambas zonas del certamen fueran sorteadas el pasado miércoles.

Tras el evento que tuvo lugar el día de ayer en el predio Lionel Andrés Messi, se definió que Boca arrancará ante Deportivo Riestra en La Bombonera, mientras que River visitará a Barracas.

Como plato fuerte de la competencia que durará el primer semestre del próximo año, el Superclásico tendrá lugar en la decimoquinta fecha en el Monumental. En tanto, el Clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing será en el marco de la decimotercera jornada en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Asimismo, en la decimocuarta cita del Torneo Apertura 2026, el ‘Xeneize’ recibirá al ‘Rojo’ en Brandsen 805. Por su parte, el ‘Millonario’ visitará el Cilindro para enfrentarse ante la ‘Academia’. De esta manera, habrá una seguidilla de clásicos que frenarán a todos los simpatizantes del fútbol del país.

Por otro lado, San Lorenzo deberá medirse ante Huracán en Parque Patricios en la fecha 4 del campeonato local. Además, Newell´s y Rosario Central harán lo propio en la octava y Estudiantes y Gimnasia en la quinta. Por último, Belgrano y Talleres de Córdoba se verán las caras en la undécima jornada.

El fixture completo del Torneo Apertura 2026

Fecha 1

Interzonal:

Aldosivi – Defensa y Justicia

Zona A

Boca – Deportivo Riestra

Independiente – Estudiantes

Talleres – Newell’s

Instituto – Vélez

Unión – Platense

San Lorenzo – Lanús

Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)

Zona B

Barracas Central – River

Gimnasia – Racing

Rosario Central – Belgrano

Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)

Argentinos – Sarmiento

Banfield – Huracán

Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán

Fecha 2

Interzonal:

Atlético Tucumán – Central Córdoba

Zona A

Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo

Lanús – Unión

Platense – Instituto

Vélez – Talleres

Newell’s – Independiente

Estudiantes – Boca

Deportivo Riestra – Defensa y Justicia

Zona B

Huracán – Independiente Rivadavia Mza.

Sarmiento – Banfield

Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos

Belgrano – Tigre

Racing – Rosario Central

River – Gimnasia

Aldosivi – Barracas Central

Fecha 3

Interzonal:

Barracas Central – Deportivo Riestra

Zona A

Defensa y Justicia – Estudiantes

Boca – Newell’s

Independiente – Vélez

Talleres – Platense

Instituto – Lanús

Unión – Gimnasia (Mza.)

San Lorenzo – Central Córdoba

Zona B

Gimnasia – Aldosivi

Rosario Central – River

Tigre – Racing

Argentinos – Belgrano

Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)

Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento

Atlético Tucumán – Huracán

Fecha 4

Interzonal:

Huracán – San Lorenzo

Zona A

Central Córdoba – Unión

Gimnasia (Mza.) – Instituto

Lanús – Talleres

Platense – Independiente

Vélez – Boca

Newell’s – Defensa y Justicia

Estudiantes – Deportivo Riestra

Zona B

Sarmiento – Atlético Tucumán

Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.

Belgrano – Banfield

Racing – Argentinos

River – Tigre

Aldosivi – Rosario Central

Barracas Central – Gimnasia

Fecha 5

Interzonal:

Gimnasia – Estudiantes

Zona A

Deportivo Riestra – Newell’s

Defensa y Justicia – Vélez

Boca – Platense

Independiente – Lanús

Talleres – Gimnasia (Mza.)

Instituto – Central Córdoba

Unión – San Lorenzo

Zona B

Rosario Central – Barracas Central

Tigre – Aldosivi

Argentinos – River

Banfield – Racing

Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano

Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)

Huracán – Sarmiento

Fecha 6

Interzonal

Vélez – River

Platense – Barracas Central

Rosario Central – Talleres

Estudiantes – Sarmiento

Defensa y Justicia – Belgrano

Argentinos – Lanús

Boca – Racing

Independiente Rivadavia Mza. – Independiente

Unión – Aldosivi

Instituto – Atlético Tucumán

San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

Central Córdoba – Tigre

Deportivo Riestra – Huracán

Banfield – Newell’s

Fecha 7

Interzonal:

Sarmiento – Unión

Zona A

San Lorenzo – Instituto

Central Córdoba – Talleres

Gimnasia (Mza.) – Independiente

Lanús – Boca

Platense – Defensa y Justicia

Vélez – Deportivo Riestra

Newell’s – Estudiantes

Zona B

Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán

Belgrano – Atlético Tucumán

Racing – Independiente Rivadavia Mza.

River – Banfield

Aldosivi – Argentinos

Barracas Central – Tigre

Gimnasia – Rosario Central

Fecha 8

Interzonal:

Newell’s – Rosario Central

Zona A

Estudiantes – Vélez

Deportivo Riestra – Platense

Defensa y Justicia – Lanús

Boca – Gimnasia (Mza.)

Independiente – Central Córdoba

Talleres – San Lorenzo

Instituto – Unión

Zona B

Tigre – Gimnasia

Argentinos – Barracas Central

Banfield – Aldosivi

Independiente Rivadavia Mza. – River

Atlético Tucumán – Racing

Huracán – Belgrano

Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)

Fecha 9

Interzonal:

Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto

Zona A

Unión – Talleres

San Lorenzo – Independiente

Central Córdoba – Boca

Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia

Lanús – Deportivo Riestra

Platense – Estudiantes

Vélez – Newell’s

Zona B

Belgrano – Sarmiento

Racing – Huracán

River – Atlético Tucumán

Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza

Barracas Central – Banfield

Gimnasia – Argentinos

Rosario Central – Tigre

Fecha 10

Interzonal:

Tigre – Vélez

Zona A

Newell´s – Platense

Estudiantes – Lanús

Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)

Defensa y Justicia – Central Córdoba

Boca – San Lorenzo

Independiente – Unión

Talleres – Instituto

Zona B

Argentinos – Rosario Central

Banfield – Gimnasia

Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central

Atlético Tucumán – Aldosivi

Huracán – River

Sarmiento – Racing

Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano

Fecha 11

Interzonal:

Belgrano – Talleres

Zona A

Instituto – Independiente

Unión – Boca

San Lorenzo – Defensa y Justicia

Central Córdoba – Deportivo Riestra

Gimnasia (Mza.) – Estudiantes

Lanús – Newell’s

Platense – Vélez

Zona B

Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)

River – Sarmiento

Aldosivi – Huracán

Barracas Central – Atlético Tucumán

Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.

Rosario Central – Banfield

Tigre – Argentinos

Fecha 12

Interzonal:

Argentinos – Platense

Zona A

Vélez – Lanús

Newell’s – Gimnasia (Mza.)

Estudiantes – Central Córdoba

Deportivo Riestra – San Lorenzo

Defensa y Justicia – Unión

Boca – Instituto

Independiente – Talleres

Zona B

Banfield – Tigre

Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central

Atlético Tucumán – Gimnasia

Huracán – Barracas Central

Sarmiento – Aldosivi

Estudiantes (Río Cuarto) – River

Belgrano – Racing

Fecha 13

Interzonal:

Independiente – Racing

Zona A

Talleres – Boca

Instituto – Defensa y Justicia

Unión – Deportivo Riestra

San Lorenzo – Estudiantes

Central Córdoba – Newell’s

Gimnasia (Mza.) – Vélez

Lanús – Platense

Zona B

River – Belgrano

Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)

Barracas Central – Sarmiento

Gimnasia – Huracán

Rosario Central – Atlético Tucumán

Tigre – Independiente Rivadavia Mza.

Argentinos – Banfield

Fecha 14

Interzonal:

Lanús – Banfield

Zona A

Platense – Gimnasia (Mza.)

Vélez – Central Córdoba

Newell’s – San Lorenzo

Estudiantes – Unión

Deportivo Riestra – Instituto

Defensa y Justicia – Talleres

Boca – Independiente

Zona B

Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos

Atlético Tucumán – Tigre

Huracán – Rosario Central

Sarmiento – Gimnasia

Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central

Belgrano – Aldosivi

Racing – River

Fecha 15

Interzonal:

River – Boca

Zona A

Independiente – Defensa y Justicia

Talleres – Deportivo Riestra

Instituto – Estudiantes

Unión – Newell’s

San Lorenzo – Vélez

Central Córdoba – Platense

Gimnasia (Mza.) – Lanús

Zona B

Aldosivi – Racing

Barracas Central – Belgrano

Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)

Rosario Central – Sarmiento

Tigre – Huracán

Argentinos – Atlético Tucumán

Banfield – Independiente Rivadavia Mza.

Fecha 16

Interzonal:

Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)

Zona A 

Lanús – Central Córdoba

Platense – San Lorenzo

Vélez – Unión

Newell’s – Instituto

Estudiantes – Talleres

Deportivo Riestra – Independiente

Defensa y Justicia – Boca

Zona B

Atlético Tucumán – Banfield

Huracán – Argentinos

Sarmiento – Tigre

Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central

Belgrano – Gimnasia

Racing – Barracas Central

River – Aldosivi

