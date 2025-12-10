Olimpo se medirá ante Huracán por la Copa Argentina 2026

Noticia en desarrollo...

Olimpo enfrentará a Huracán de Parque Patricios por el primer cruce de la Copa Argentina, tras realizarse hoy el sorteo de la edición 2026 competencia federal.

El aurinegro debutará en 32avos de final, con sede, día y horario a definir.

De esta manera, el equipo de nuestra ciudad regresa al certamen luego de no clasificar el año pasado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La última participación había sido en 2024, cuando cayó ante Platense por penales (4 a 2), tras igualar 0 a 0 en el tiempo regular en cancha de Estudiantes de Buenos Aires.

Por otra parte, River Plate chocará ante Ciudad Bolívar y Boca irá ante Gimnasia de Chivilcoy.

Mientras que Racing cruzará con San Martín de Formosa, Independiente lo hará ante Atenas de Río Cuarto y San Lorenzo irá con Deportivo Rincón.

¿Por qué no está Villa Mitre?

Villa Mitre no clasificó a esta edición de la Copa Argentina por terminar séptimo en la colocación del Nonagonal, que otorgaba cinco plazas a esta edición del certamen.

Los que sacaron boleto de ese grupo, además de Olimpo, fueron: Ciudad Bolívar, Argentino de Monte Maíz, Deportivo Rincón y Atenas de Río Cuarto.