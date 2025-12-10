Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Botafogo profundizó sus problemas financieros tras conocerse la sentencia definitiva del TAS en el caso Thiago Almada, que obliga al club carioca a pagar 21 millones de dólares a Atlanta United por el pase del argentino.

La resolución dejó sin margen de maniobra al club brasileño que había apelado en todas las instancias posibles para evitar el desembolso y ahora corre riesgo de ser inhibido en el próximo mercado de pases si no cumple con el pago.

En un comunicado oficial publicado en su web, Botafogo reconoció la derrota legal y aseguró que tomará medidas para afrontar la situación. Atlanta había presentado la demanda en noviembre de 2024 tras el impago de las dos primeras cuotas pactadas, que debían haberse abonado en julio y septiembre, meses en los que Almada ya brillaba en Brasil tras haber llegado desde la MLS.

Almada jugó en Botafogo entre agosto y diciembre de 2024, período en el que obtuvo la Copa Libertadores y el Brasileirao antes de continuar su carrera en Lyon, club también perteneciente a la red multiclub de John Textor.

Sin embargo, el empresario nunca pagó el pase al Atlanta United, lo que derivó en la demanda que ahora compromete seriamente al “Fogao”. En su comunicado, el club además informó que Textor presentó una propuesta de financiamiento a los socios de Eagle para saldar las deudas con la FIFA y asegurar presupuesto para el próximo mercado de incorporaciones.

Mientras tanto, el panorama deportivo y financiero sigue siendo incierto. Botafogo deberá cumplir con el pago exigido para evitar la inhibición y sostener su proyecto de cara a la Copa Libertadores 2026.

En paralelo, Almada continuó su carrera en Europa: llegó a Lyon en enero de 2025, pero la crisis económica provocada por el propio Textor aceleró su venta a Atlético de Madrid a mediados de este año.