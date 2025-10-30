Contundente triunfo bahiense en el inicio del Provincial Femenino U17

Una victoria sin ningún tipo de inconvenientes consiguió Bahía Blanca, superando a Mar del Plata, por 107 a 31, en el debut del Provincial U17 Femenino, que comenzó hoy y se disputará hasta el domingo en nuestra ciudad.

Fue el único partido de la zona Sur, en la que tuvo libre Tres Arroyos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En tanto, en el otro encuentro de la jornada, por la zona Norte, La Plata venció a Junín, por 83 a 58.

En su debut, Bahía impuso su juego desde el mismo inicio del juego, presionando, recuperando, rompiendo y aprovechando la ventaja física para segundas instancias.

Con un parejo nivel en sus dos cuartos (en el primer tiempo deben ingresan reglamentariamente 10 jugadoras), Bahía no tuvo mayores fisuras y con un rendimiento equilibrado fue aumentando la ventaja.

La síntesis:

Bahía Blanca (107): I. Canutti (9), J. Montivero (14), J. Quinteros (7), R. Vasconcelo (6), D. Álves da Florencia (4), fi; I. Larrarasolo (11), S. Trellini (8), C. Salvo (1), I. Sorzini (13), I. Roldán (23), Y. Puentes (5) y J. Vogel (6). DT: Julián Manqueo.

Mar del Plata (31): C. Vitale, M. Cervone (7), J. Sciarra (5), C. Zarini (2), B. Magno (4), fi; I. Montoya, A. Pugliese, G. Churio (4), L. Kloster (3), N. Iparraguirre (6), M. Rossi y L. Gómez. DT: Nicolás Sousa.

Cuartos: Bahía, 28-8; 61-15 y 80-26.

Árbitros: Lautaro Palacios (La Plata) y Catalina Fulcheri (Junín).

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Segunda jornada

Este viernes habrá doble programación.

A las 10, Pergamino-Junín (en Independiente) y Mar del Plata-Tres Arroyos (en Olimpo).

Desde las 18.30, La Plata-Pergamino (en Independiente) y Bahía-Tres Arroyos (en Olimpo).

El sábado, a las 10.30, jugarán por el quinto puesto, en Olimpo.

En tanto, desde las 18 se disputará una semifinal y a las 20, la otra, ambas en Olimpo.

Mientras que el domingo, en Independiente jugarán por el tercer puesto, a las 10 y la final será en Olimpo, a las 10.30.