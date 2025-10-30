Buscan desesperadamente a una mujer de 54 años que está desaparecida desde agosto pasado

La comisaría Segunda solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Marisa Claudia Pioni, de 54 años, quien se encuentra desaparecida desde principios de agosto.

Según la información oficial de la Superintendencia de Seguridad Región Interior Sur, la denuncia fue formalizada el 28 de octubre por su hermana, Rosana Matilde Pioni (66). Rosana afirmó haber visto a Marisa por última vez el día 9 de agosto pasado.

Marisa Claudia Pioni tiene domicilio en la calle Vieytes al 1500 del barrio Pacífico. La Policía confirmó que la vivienda fue hallada deshabitada y sin signos de violencia al inspeccionarla.

Vecinos de la zona aportaron un dato crucial, manifestando haberla visto por última vez en las inmediaciones de su domicilio el 10 de agosto.

La policía señaló que la mujer no posee teléfono celular, no tenía un empleo fijo, se movilizaba a pie y no se le conocen pareja ni amigos. Además, destacaron que no padece enfermedades mentales ni adicciones.

Ante la situación, la comisaría Segunda inició de inmediato el protocolo de búsqueda y se solicitó la colaboración de la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) para rastrear su paradero.

La causa se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 20 del Departamento Judicial Bahía Blanca.