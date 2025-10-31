Barrio Pampa Central: chocaron dos motos y un joven fue hospitalizado

Un accidente entre dos motocicletas se registró anoche, alrededor de las 23, en Chaco al 1100, cuando colisionaron una Gilera VC 150 negra, conducida por Braian Torres, de 29 años, y una Honda 110 cc blanca, guiada por Morena Magalí Mansilla, de 18.

Según informaron fuentes oficiales, al arribar personal del Comando de Patrullas, ambos rodados ya habían sido movidos del lugar, por lo que se prescindió de la intervención de peritos.

Una ambulancia trasladó al conductor del primer vehículo al Hospital Municipal, donde ingresó consciente y sin riesgo de vida.

En el sitio trabajó personal de Tránsito, que labró actas de infracción a ambos motociclistas por falta de licencia de conducir y procedió al secuestro de las motos.

La Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca tomó intervención en la causa, caratulada "Lesiones culposas e infracción a la Ley 24.449".