Desde anoche, Jano Martínez y Valentín Bettiga quedarán, entre otros, en la rica historia de Ferro

La rica y extensa historia de Ferro en la Liga Nacional escribió anoche otro capítulo, porque el verde de Caballito venció a Obras, por 96 a 83 y logró el mejor inicio desde que participa en la elite del básquetbol nacional.

Se trató de la sexta victoria consecutiva y tras remontar una desventaja de 21 puntos (54-33), en la que participaron el bahiense Jano Martínez y el pringlense Valentín Bettiga, entre otros.

De esta manera, Ferro se mantiene como único invicto de la competencia.

La figura resultó el olavarriense Alejandro Diez, autor de 25 puntos, con 2-4 en triples, 9-9 en dobles y 1-1 en libres, más seis rebotes y cuatro asistencias.

Jano estuvo en cancha 28m08, anotando 10 puntos (1-5 en triples, 2-6 en dobles y 3-4 en libres), más 4 asistencias, 2 recuperos y 2 rebotes.

Bettiga, por su parte, completó 29m06, con 10 puntos (1-3 en triples, 3-6 en dobles y 1-6 en libres), además de 4 recobres.

San Lorenzo, al final

En el otro partido, San Lorenzo derrotó a como local a Racing de Chivilcoy, por 85 a 83.