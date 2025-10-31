Pesas: mientras se tiran los últimos kilitos, el calendario 2026 tiene sede y fechas

Este sábado se llevará a cabo la última fecha del calendario de la Asociación Bahiense de Pesas. Será en el club Alsina (Espora) 51, a partir de las 12.30.

Los atletas participantes buscarán clasificar para ser parte del cierre de calendario, dónde se disputará el Campeonato Bahiense de Potencia en Banco 2025, con la presencia de los campeones bahienses en cada categoría.

"Se estima un cierre con participación de alrededor de 30/40 atletas entre los futuros campeones y aquellos que estuvieron por primera vez en un Torneo de Powerlifting, sumando un nuevo desafío de cara al 2026", dijo Pablo Rivera, presidente de la ABB.

"El calendario 2026 ya palpita citas importantes, como el Campeonato Argentino en Buenos Aires; luego, en septiembre, el Sudamericano en Santiago de Chile y, más tarde, los campeonatos del mundo en Fuerza en Banco equipado y clásico (en mayo) y el Campeonato del Mundo de Powerlifting, en octubre", resaltó Rivera.

"El calendario local arrancará a mediados de marzo o primeros días de abril 2026, para que puedan clasificar al Campeonato Argentino", apuntó.